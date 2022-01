Foto de archivo de Oribe Peralta celebrando un gol con la selección de fútbol de México en Copa Confederaciones 2017. Estadio Fisht, Sochi, Rusia. 21 de junio de 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Oribe Peralta anunció el fin de su carrera profesional como jugador de fútbol a sus 38 años de edad. El ahora exfutbolista publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se despide de las canchas y en específico de su mejor amigo, el balón.

“Siempre he estado ligado a un balón. Si me preguntaran, ese ha sido el gran éxito de mi vida. Hoy que el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de la cancha, sólo puedo decirte gracias”, se escucha narrar a Peralta.

Tras 19 años de trayectoria, el nacido en Torreón, Coahuila, terminó su contrato con las Chivas de Guadalajara y al no ser renovado quedó como agente libre. Ante la expectativa de cuál sería su siguiente paso en el balompié nacional, finalmente decidió dar por concluida su carrera. La noticias la dio en el mismo día que cumple años.

“Gracias por siempre recordarme que tanto en el futbol como en la vida, el mayor rival a vencer es uno mismo y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes, porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigue rodando”, continua el vídeo.

Oribe Peralta publicó un vídeo para informar de su retiro profesional. Foto: Instagram @oribepm

En el recorrido del delantero por las canchas destacan varios momentos y logros. Los campeonatos con Santos y América o el boom en la Selección Mexicana son algunos de ellos. A continuación repasamos los tres grandes episodios en la trayectoria del Hermoso:

Oro Olímpico

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 son sin duda el punto más alto en la carrera profesional del Hermoso. Su participación fue fundamental para que México consiguiera uno de sus máximos logros a nivel internacional (se debate entre la Copa Confederaciones de 1999 en la que se venció a Brasil en la final). Ya durante el proceso previo a la justa deportiva, Peralta se destacó en la delantera tricolor.

Oribe fue un elemento esencial en el desarrollo del campeonato olímpico en el que el Tri conquistó la medalla de oro. El delantero registró cuatro anotaciones en el torneo, dos de las cuales fueron en el partido decisivo ante la canarinha de Neymar y Marcelo.

Oribe Peralta. Foto: Twitter @adelarosa

Cima del fútbol mexicano con Santos

El Hermoso se puso en el radar de los mejores equipos nacionales a causa de sus actuaciones con el equipo de La Laguna. El jugador obtuvo su primer título de Liga MX en 2008. Cuatro años más tarde, logró su segundo.

Con los verdiblancos fue reconocido de forma individual con las distinciones de Mejor Delantero de la Primera División de México en dos ocasiones (2011y 2012), además de conseguir ser el goleador y mejor jugador de la Liga de Campeones de la Concacaf en sus edición de 2012.

Consolidación con el América

En 2014, Peralta fue fichado por las Águilas del América en uno de las transferencias más recordadas de los últimos tiempos. El delantero era pretendido por el Guadalajara, pero las negociaciones fueron finalmente en favor de los azulcremas.

En Coapa, Oribe se consolidó en la línea ofensiva del equipo y aumentó cinco trofeos a su palmarés personal. Apenas en su primer semestre, ganó una Liga. La segunda llegó en 2018. Un año más tarde consiguió el título de Copa. Logró dos campeonatos de Liga de Campeones de la Concacaf en 2015 y 2016.

Finalmente, abandonó al club en el verano de 2019 para integrarse por segunda ocasión a la escuadra de Chivas.

Soccer Football - Liga MX Final Second Leg - Cruz Azul v America, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico- December 16, 2018 America's Oribe Peralta and Paul Aguilar celebrate with the trophy of the Liga MX. Picture taken December 16, 2018 REUTERS/Henry Romero

