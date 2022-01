La drástica decisión de Ricardo Centurión en Vélez Sarsfield

Mientras Vélez Sarsfield sufre un brote de COVID-19 en su plantel, Ricardo Centurión volvió a ser noticia por una drástica decisión. El futbolista de 28 años abandonó la concentración del Fortín y se entrenará por su cuenta. Vale recordar que luego de ausentarse al primer día de entrenamientos, luego trabajó aparte del grupo con un preparador físico del clunb.

Sin lugar por decisión del DT Mauricio Pellegrino y todavía con un año de contrato, el representante de Centu escucha ofertas para emigrar. Newell’s Old Boys es uno de los equipos interesados en sus servicios, mientras que el equipo de Liniers mantiene una deuda con Racing Club de aproximadamente 1.500.000 dólares por su pase cuando arribó en enero de 2020.

Christian Bassedas, manager del club, había sido categórico respecto a su futuro en diálogo con TYC Sports: “Mauricio (Pellegrino) fue claro con él en el proyecto futbolístico llegó hasta fin del año y respaldé la decisión del cuerpo técnico. Humanamente se portó muy bien, no ha tenido problemas, es una decisión futbolística. La decisión es que no continúe en el inicio”.

Al finalizar la temporada pasada, Mauricio Pellegrino le comunicó a Centurión que no lo tendrá en cuenta (REUTERS/Natacha Pisarenko)

A su vez, Bassedas anticipó: “Se buscará encontrar la mejor solución, principalmente para él. El club legalmente le brinda el servicio que le tiene que brindar. Hay cuestiones que quedan para nosotros, que evaluamos en la intimidad. No hemos tenido ningún problema ni el cuerpo tenido ni quien habla. Continuamos con lo que queremos continuar. Es un tema que se ha hablado. Está terminado para nosotros”.

A su vez, en el mismo medio, Javier Sanguinetti, flamante entrenador de Newell´s, se refirió a los rumores que lo vinculaban a centurión con el equipo de Rosario. “Todos los jugadores que juegan bien a uno le interesan. También sabemos que no es fácil poder realizar este tipo de incorporaciones. Primero, por qué es un jugador muy valioso, por qué tiene la posibilidad a lo mejor de elegir y la salida de Vélez no va a ser tan simple. Además, quizás no esté dentro de nuestro presupuesto, pero si me preguntas si me gusta te digo que sí”.

En otro orden, Vélez Sarsfield informó este martes la detección de 18 casos de coronavirus en el plantel de reserva, una semana después de haber reportado 12 contagios en el inicio de la pretemporada del primer equipo. El coordinador del fútbol amateur, Guillermo Morigi, y el entrenador de la reserva, Julio Vaccari, y 16 futbolistas de la reserva forman parte del nuevo brote de coronavirus en la Villa Olímpica.

El pasado 3 de enero, en el marco del inicio de la pretemporada, Vélez había reportado 12 casos en el plantel profesional y este lunes otros tres nuevos positivos: los futbolistas Mateo Seoane, Mauro Pittón y Tomás Guidara. El entrenador Mauricio Pellegrino recién se sumó a la pretemporada el jueves pasado luego de superar el mismo cuadro. El plantel principal se entrenará toda la semana en la Villa Olímpica y el sábado cerrará la semana con un amistoso ante Banfield.

