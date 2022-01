La historia de amor de Sergio Agüero y Sofía Calzetti: los secretos de una pareja bajo perfil

Sergio Agüero y su novia Sofía Calzetti, quien es clave en la vida del jugador en este triste momento

En los próximos días, luego de pasar las fiestas en la Argentina, Sergio Agüero regresará a Barcelona y junto con sus representantes decidirá sus pasos futuros luego de anunciar su retiro del fútbol el 15 de diciembre pasado. En esta etapa compleja, el Kun siempre estuvo recostado en su novia Sofía Calzetti quien, según los que rodean a la pareja, le aportó la armonía necesaria para atravesar estos momentos de cambios en su vida.

Agüero y Calzetti, que cumplen años el mismo día (2 de junio) aunque el futbolista aunque el futbolista es nueve años mayor, oficializaron su romance en 2019 poco tiempo después de que se encontraran en la discoteca “Jet” de la Costanera porteña en marzo, coincidiendo en la fiesta de cumpleaños de la cantante Tini Stoessel, con quien el Kun ese mismo año había grabado ese mismo año el videoclip “22″ con 29 millones de reproducciones sólo en el primer mes y más de 235 millones en la actualidad.

El Kun dijo primero que Sofía era “una amiga” a la que conocía desde chicos, pero luego se hicieron inseparables, y mucho más en estos días duros para el ex jugador.

Con 762 mil seguidores en Instagram, Calzetti había sido compañera de Francisco, hijo de Marcelo Tinelli, en la escuela ORT, aunque la modelo ya era conocida en los medios por haber participado de distintas producciones y a sus 14 años ganó popularidad trabajando en la película “Caídos del Mapa”, donde interpretó el personaje de Graciela. Una vez que se consolidó su pareja con Agüero, cuando tenía 22 años, decidió abandonar su carrera de martillera pública para mudarse al espectacular penthouse del futbolista en el edificio “West Tower” de Deansgate Squarem en Manchester.

De muy bajo perfil, Calzetti fue generando armonía en la vida de Agüero, quien también manejó su vida pública con discreción, más allá de apariciones en Twitch con su amigo influencer Ibai Llanos, o como gamer. Mientras jugaba para el Manchester City, Agüero y su novia forjaron un estrecho vínculo con la pareja conformada por David De Gea, arquero del equipo rival de la ciudad, Manchester United –y ex compañero suyo en el Atlético Madrid- y su esposa, la cantante Edurne.

Luego de oficializar su retiro, Agüero y Calzetti se tomaron unas vacaciones en Emiratos Árabes para descansar en las playas de arena blanca de Dubai

Calzetti y Agüero compartieron residencia y viajes por el mundo (Bahamas, Cerdeña, París, las vacaciones del verano pasado en la isla griega de Mykonos, donde alquilaron un yate, y luego en Ibiza, junto a un grupo de amigos) y ella no dejó de asistir a los distintos estadios donde su pareja fue protagonista de momentos importante de su carrera en los últimos tiempos, como el pasado 29 de mayo en el Estadio Do Dragao del Porto, en Portugal, donde el Manchester City cayó ante el Chelsea en la final de la Champions League, último partido oficial en el conjunto “ciudadano” antes de la marcha del futbolista argentino al Barcelona.

Como ya se haría una costumbre, la modelo apareció entonces en las redes sociales para apoyar a su pareja de manera sencilla pero contundente cuando se supo que cambiaría de destino y abandonaría el club en el que jugó durante casi una década. “Siempre vas a estar en la memoria de todos, te ganaste cada cosa que hiciste, marcaste momentos que quedarán en la historia para siempre como ese gol, el 93:20 –en referencia al gol en el descuento de la última fecha al Queens Park Rangers que le dio el primer título de la Premier League al Manchester City después de 44 años en la temporada 2011/12…– ¡Te amo y estaré al lado tuyo para acompañarte en todos los desafíos que vengan!”.

La pareja se mudó entonces a Barcelona, con la ilusión de una nueva etapa, y la influencer volvió a apoyar a Agüero asistiendo a su presentación en el Camp Nou, donde se sacó fotos en el vestuario con su novio con la vestimenta azulgrana. “Nueva etapa, nuevos comienzos. Tu felicidad es la mía. Sé lo mucho que disfrutaste, lo que te esforzaste y todo lo que diste. Siempre vas a estar en la memoria de todos”, escribió en las redes sociales a modos de balance del ciclo anterior y con esperanza por lo que llegaba.

Es que Sergio Leonel Agüero Del Castillo había firmado un contrato por dos años con el Barcelona, incluso reafirmando su presencia pese a que su amigo Lionel Messi se había marchado al Paris Saint Germain (PSG), pero sólo pudo vestir la camiseta de los catalanes en cinco partidos (con un gol en el Clásico ante Real Madrid) porque sufrió un problema de salud en el partido ante el Alavés en el Camp Nou, el 30 de octubre del 2020, fue trasladado al Hospital de Barcelona y allí le diagnosticaron una arritmia que en principio generó que se hiciera todo tipo de chequeos con la necesidad de parar de jugar por tres meses.

“Hoy más que nunca, te amo”, escribió entonces Calzetti en las redes sociales, cuando el 3 de noviembre se oficializó que Agüero no podría jugar al menos por tres meses, y con el texto, publicó una tierna fotografía de las manos de los dos entrelazadas en la cama del hospital. El retiro definitivo de Agüero fue oficializado el 15 de diciembre, después de que el jugador aceptara el consejo del doctor Roberto Peidró (ex médico de la selección argentina en el Mundial 1994 y quien trabaja en la Fundación Favaloro) sobre la conveniencia de no arriesgar su físico en la alta competencia.

Posteo de Sofía Calzetti, novia del "Kun", luego de que el jugador anunciara su retiro debido a una arritmia cardiaca

Fue entonces que apareció nuevamente Calzetti, conmovida con la situación de su pareja, para un sentido posteo: “Una etapa que termina y una vida hermosa que continúa. Mágico que hayas podido dedicarte tantos años a lo que te gusta”. Pero su apoyo no terminó allí, sino que apareció sentada en primera fila, junto con la familia del jugador, en el momento del anuncio de su despedida del fútbol, donde otra vez mantuvo el bajo perfil pese a la emoción del momento.

El apoyo de su familia y de su pareja seguramente fueron fundamentales para que a las pocas horas de anunciar su despedida del fútbol, Agüero decidiera enviar un mensaje optimista a sus seguidores: “Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte”.

También su madre, Adriana Agüero, le envió una conmovedora carta al conocer el problema por el que atravesaba su hijo, que iba a truncarle la carrera futbolística: “Las cosas nunca fueron fáciles para vos. Desde chiquito, cada paso que dabas tuvo algunas complicaciones o algo que parecía que te iba a hacer desistir de tus sueños. Otra vez la vida te pone una prueba más que vas a superar como siempre lo hiciste, porque rendirse nunca fue lo tuyo. Acá voy a estar a tu lado para lo que necesites, como toda la familia, tu hijo, firmes y seguro al lado tuyo. En la vida siempre hay revancha. Nunca hay que perder la fe ni la esperanza. Te amo, hijo. Esa sonrisa siempre tiene que brillar”.

Tras la decisión tomada por Agüero, Calzetti lo acompañó para un distendido viaje a Emiratos Árabes para descansar en las playas de arena blanca de Dubai y para disfrutar paseos en coches de lujo como una Ferrari Monza o un Bugatti. Había sido invitado por el dueño del Manchester City, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, quien también es el ministro de Asuntos Presidenciales del país asiático y pudo presenciar en el circuito “Yas Marina” de Abu Dhabi el espectacular final de la Fórmula Uno, con Max Verstappen imponiéndose a Lewis Hamilton. Fue allí que recibió una de las propuestas a futuro que estudiará cuando regrese a Barcelona en las próximas horas: ser embajador del club inglés.

El Kun tiene varios temas en carpeta, aunque uno de los principales es el lugar de residencia para los próximos años para la pareja y “Capri”, una perrita de raza bulldog francés, que tienen desde la cuarentena. Si bien su novia tendría apuntada a Miami, no descartan vivir en Barcelona, Madrid y hasta Abu Dhabi. Otro es la continuidad del contrato de imagen con la empresa alemana Puma, que lejos de terminarlo, decidió seguir ligada al ex jugador, que también recibió el ofrecimiento de ser su embajador, algo que ve con buenos ojos, como muestra de lealtad y agradecimiento a los que siempre estuvieron a su lado.

Sergio y Sofía en su cumpleaños

En este sentido, los actuales días en Buenos Aires sirvieron para apuntalar a su equipo “Krü” de E-Sports. Inaugurando instalaciones espectaculares, siempre acompañado por su novia en sus movimientos como “gamer” y hasta parece abrirse una chance de participar de alguna manera en el Mundial de Qatar junto con la selección argentina aunque se desconoce aún desde qué lugar.

El grado de influencia de Calzetti es tal, que hasta se apaciguaron antiguos enfrentamientos del crack con su ex esposa Gianinna Dinorah Maradona, madre de su hijo Benjamín, nacido el 19 de febrero de 2009, quien lejos de una conflictiva relación con la anterior pareja del Kun, la cantante Karina “La Princesita”, se mostró agradecida en las redes sociales porque en los festejos de su último cumpleaños, en Manchester, la actual novia de Agüero organizó el festejo temático en la casa, ambientado con motivos del videojuego “Fornite”, del que el Kun y su hijo son fanáticos, así como globos plateados y azules, una torta de dos pisos, galletitas personalizadas y un catering espectacular.

“¡Feliz Cumpleaños, hijo! Te amo. Gracias Sofi Calzetti por prepararle su cumpleaños”, escribió Agüero en su red de Instagram, seguido por 21,4 millones de personas. Enseguida, apareció Giannina para continuar: “Qué lindo sos, por Dios. Primer cumple lejos de mamita. No me odies, ya paro. Sofi, genia total. Gracias por ocuparte y sumar en la vida de Ben”. Lejos de quedarse en silencio, la novia de Agüero respondió de muy buena manera “De nada Giani. Como siempre te digo, es un placer”.

Calzetti no sólo mejoró la relación del Kun con la madre de su hijo, sino que suele viralizar los momentos divertidos del ex jugador del Manchester City desde su canal de Twitch y hasta fue protagonista de algunas transmisiones en vivo para responder preguntas de su novio.

Por todas estas razones, Agüero parece contar con la tranquilidad suficiente en su vida para meditar sus primeros pasos en la vida como ex futbolista.

SEGUIR LEYENDO: