River Plate quiere dar el golpe del mercado y negocia por el fichaje del goleador de la MLS: “No se le puede decir que no a Gallardo”

El argentino Valentín Castellanos, goleador de la MLS, reconoció el contacto con River Plate (Foto: Usa Today)

River Plate ya confirmó la incorporación de tres refuerzos y negocia por el inminente arribo de Juan Fernando Quintero, mientras las negociaciones por Fabricio Bustos permanecen stand by. Sin embargo, las tratativas que salieron a la luz en las últimas horas ponen al elenco de Marcelo Gallardo en el primer lugar de la fila para dar el gran golpe en el mercado de pases: pretenden fichar al argentino Valentín Castellanos, último goleador de la MLS.

“Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, es uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Pero no depende de mí, hay que evaluar todo. Es algo muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada”, reconoció en diálogo con TyC Sports el delantero de 23 años que ya militó en las selecciones juveniles de Argentina.

Nació en Mendoza, realizó una prueba en las juveniles del Millonario hace casi una década, pero su vida deportiva se inició en la Universidad de Chile hasta que entró la órbita del City Football Group –organización que maneja también al Manchester City de Inglaterra– con el desembarco en el City Torque de Uruguay y posteriormente en el New York City de la MLS.

“Hablé con un colaborador de Gallardo. Le pasamos el contacto con mi representante para que se comunicaran. Me preguntaron cómo estaba la situación para venir, si estaba interesado. Obviamente le dije que sí. Que te llame River en esta situación... Como está jugando River ahora no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, hay que ver que pasa. Obviamente le dije que sí”, declaró.

Castellanos anotó 22 tantos en 35 partidos con el New York City durante la última temporada donde fue campeón y él se adueñó de la Bota de Oro al máximo artillero del certamen. El arribo al Millonario, de todos modos, no parece sencillo: el argentino que nunca militó en el país tiene ofertas de Europa y también de Palmeiras. El último campeón de la Copa Libertadores habría ofrecido 10 millones de dólares por su ficha, aunque su cláusula de rescisión superaría los 20 millones de la moneda norteamericana.

El Taty afirmó que cree que “se terminó el ciclo en la MLS” y reconoció: “Es lindo que se hable tanto de mí en clubes tan importantes de Sudamérica. También se nombraron muchos clubes de Europa. Uno tiene que tener la cabeza fría. Tengo cinco años de contrato en el club. Quiero crecer como futbolista. Uno de chico sueña con jugar en Europa, pero no descarto la situación de jugar en River, que te llame Gallardo. Palmeiras también, es el último campeón de América. No mucho depende de mí, depende de los clubes”.

Mientras atraviesa su descanso en Mendoza antes de incorporarse a la pretemporada del New York, analizó: “Me seduce que me dirija Gallardo. Todos saben cómo es como técnico, lo que te puede llegar a generar como futbolista y lo que podés crecer. Yo siendo tan joven, eso es lo que más genera de venir para el país. Te motiva teniendo tanta calidad de jugadores para competir como tiene River. A uno lo hace crecer trabajar día a día con esos jugadores. Tenes muchos desafíos, River siempre se está jugando todo, pelea Copa Libertadores, copas internacionales el torneo, a uno lo pueden ver como una vidriera. Sería un proceso lindo”.

Valentín Castellanos vistió la camiseta de Argentina en las juveniles

El argentino reconoció que no está interesado tanto en el tema económico pero sí en lo deportivo, pensando principalmente en pelear por un lugar en el Mundial de Qatar que se celebrará a fin de año: “Uno se ilusiona con la Selección, estuve en la Sub 23 que fuimos campeones con el preolímpico. La ilusión la tengo siempre, es muy complicado porque es una de las mejores selecciones del mundo, tenemos a los mejores jugadores del mundo. Uno tiene que trabajar para eso, estar en el mejor nivel. A lo mejor debería cambiar de liga para dar ese paso de estar en al selección, estamos evaluando eso”.

Un desembarco en el Millonario podría significar para él una especie de revancha después de no haber podido quedar en las inferiores. “Me probé en River y no se dio la oportunidad. Me abrieron la puerta de la U de Chile y ahí arranqué mi carrera. Me probé en River en 2015 o 2016, tenía 15 años. Estuve tres o cuatro días. Me fue muy bien. La primera vez había quedado, pero habían pasado cosas que lamentablemente no se dieron. No alcanzó”, recordó.

SEGUIR LEYENDO: