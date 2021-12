El recuerdo de Hugo Maradona: el sentido mensaje de su hermano Lalo y los posteos de los tres hijos del Turco

El mensaje de Nicole Maradona para su padre

La noticia de la muerte de Hugo Maradona causó un shock en el mundo. El séptimo hijo de los ocho que tuvieron Don Diego y Doña Tota tuvo un paro cardiorrespiratorio en su casa de Nápoles y falleció a los 52 años. El ex Argentinos Juniors tuvo tres hijos que viven en Estados Unidos y a través de las redes sociales le rindieron un sentido recuerdo a su padre.

“Nunca imaginé hacer uno de estos posts, especialmente ahora. Hoy Dios ganó un ángel pero me dejó sin el mío. El primer hombre que me amó y me enseñó a amar ya no está aquí. ¿A dónde voy desde aquí? Me enseñaste a quererme, a ser fuerte, a no rendirme nunca y a seguir siempre con la cabeza alta. El hueco que dejas en mi corazón nunca se arreglará. Guarda un lugar para mí hasta que nos volvamos a ver. Te adoro con todo mi corazón, papá. Te amo para siempre mi ángel eterno”, escribió Nicole Maradona, una de las dos hijas mujeres que tuvo el Turco además de Melina y Tiago.

“Hoy me he levantado y el trozo más grande de mi corazón se ha ido. Me quedé con ganas de verte, reír contigo y decirte lo mucho que te quiero. Me diste lo que más quiero Tiago y Nicole, y los cuidaré como siempre me pediste. Te quiero siempre”, firmó en su posteó Melina. Ambas hermanas acompañaron las publicaciones con fotos de chicas con su padre, pero también algunas postales recientes y videos actuales de diálogos a la distancia.

El posteo de Melina Maradona, la hija del Turco

Tiago también se expresó con un extenso mensaje en su perfil de Instagram en el que aseguró que era “el peor día de su vida” y agregó: “Mi mejor amigo, mi entrenador, mi roca lamentablemente hoy falleció. Mi padre era un león de corazón y ni siquiera puedo expresar con palabras el tipo de hombre que era”. “Mandale un saludo a la Tota y al abuelo. Ya sé que vos y Diego están tirando paredes ahí arriba”, dijo entre otras apreciaciones que realizó sobre su padre.

Más allá de las publicaciones que habían realizado sus sobrinas Dalma y Gianinna, quien además era su ahijada, también compartió un mensaje su hermano Lalo en Instagram: “Toda la vida que vivimos juntos. Quedan en mi corazón esos recuerdos. Siempre quisiste volar y hoy volaste a encontrarte con Pelusa y los viejos. Abrázalos fuerte turco. ¡El Marciano eras vos! Te voy a extrañar muchísimo”.

El que se unió en los mensajes para el Turco fue Diego Jr., que también reside en Nápoles como lo hacía su tío pero con quien tuvo discrepancias a nivel político recientemente por la candidatura que había realizado como concejal municipal para la coalición de centro derecha. “En esta vida hemos discrepado muchas veces, tal vez porque éramos tercos y orgullosos de la misma manera. Llevo conmigo los buenos recuerdos, los momentos que vivimos juntos... Dale un beso a papá que lo extraño. Tiago, Nicole y Melina, los quiero mucho”, firmó Jr. en su posteo de Instagram que recibió reacciones de Ángel Di María entre otros.

La foto que compartió Diego Maradona Jr. con un texto para recordar a su tío

