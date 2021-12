El emotivo mensaje publicado en la cuenta de Diego Maradona tras la muerte de su hermano Hugo: “Vení Turquito, vamos a jugar”

Hugo domina el balón, Diego lo observa con atención. La imagen compartida en la cuenta que perteneció al astro (@maradona)

La muerte de Hugo Maradona resultó un gran impacto para el mundo del fútbol. El hermano menor de Diego tenía 52 años y vivía en Nápoles: falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio durante la mañana de este martes.

El Turco, al igual que Lalo, le siguió los pasos al Diez y edificó su carrera con la pelota. Surgió como mediocampista en Argentinos Juniors y luego siguió los pasos del Pelusa al emigrar durante una temporada en 1987 al Napoli. defendió las camisetas de Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Deportivo Italia de Venezuela, Club Progreso de Uruguay, PJM Futures, Avispa Fukuoka y C’dole Sapporo de Japón.

Hugo fue el autor de una de las mejores frases para describir a su hermano. En 1979, en su primera aparición delante una cámara, soltó una verdadera genialidad ante el periodista Eduardo Carpio. “¿Cómo es Diego como hermano?”, comenzó el diálogo. “Es mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo”, manifestó el chico de 10 años, que estaba en cuarto grado y lucía una camiseta con el 8 en la espalda. “¿Pensás ser como Diego?”, fue la repregunta. “Nunca pensé llegar a eso. Porque mi hermano es un marciano. No se puede discutir”.

Pues bien, la cuenta de Instagram que perteneció a Maradona, hoy manejada por sus hijos, recordó al Turco con dos imágenes y un mensaje sentido. “‘Vení Turquito, vamos a jugar...’. Chau tío, esperamos que disfrutes con papá”, reza el texto, acompañado de una foto de Hugo dominando el balón, ante la atenta mirada de Diego. También en el posteo hay otra instantánea más actual.

Hugo y Diego, en una de las últimas fotos juntos (@maradona)

El Turco era el padrino de Gianinna, una de las herederas del astro, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe. Su ahijada le dedicó una sentida despedida: “Hoy no, en un tiempo, quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el mas rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador mas peleón si me veía con un chabón. Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que sólo tenia 8 añosssss, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrazalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!”.

“QEPD (Que en paz descanses)”, escribió por su parte Dalma junto a una fotografía del ex futbolista. Además les envió una dedicatoria a sus primos. “Abrazo infinito Nicole, Thiago y Meli”.

