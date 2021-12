Tras su retiro del fútbol, Leonardo Ponzio probó con otro deporte y su look sorprendió a las redes sociales

Leonardo Ponzio finalmente le puso punto final a su exitosa trayectoria como futbolista profesional con un hito que lo colocó en lo más alto de River Plate: se despidió como el jugador con más títulos en toda la historia con esa camiseta. Mientras disfruta de sus primeros días como ex deportista, el León se mostró en redes sociales durante su descanso practicando un nuevo deporte.

En sus redes sociales, Ponzio compartió una foto junto con el polista Alfredo Capella con la indumentaria correspondiente: “¿Faltan dos loco?”. Además de estar con este especialista que se destaca Emiratos Árabes Unidos además de en el país, el posteo tuvo comentarios de Polito Pieres y el ex Boca Juniors Emmanuel Mas.

Obviamente, el look del ex mediocampista de 39 años tampoco pasó desapercibido aunque está lejos de ser una novedad ya que en cada descanso deportivo que tuvo aprovechó para marcharse a su pueblo para disfrutar en compañía de sus seres queridos. Y allí disfrutó con la ropa que más le gusta.

El posteo de Leo Ponzio

Leo brindó una entrevista radial en las últimas horas a Urbana Play y bromeó con que hasta “el 31 de diciembre soy jugador de River” para esquivar dar detalles de lo que hará en el futuro, más allá de que también es vicepresidente del Club Atlético Williams Kemmis de Las Rosas (Santa Fe) que tiene a su primo Agustín en la presidencia.

“Me retiré cuando yo quise. Veía que ya era el final para poder buscar otras cuestiones. En eso de buscar otras cuestiones hablé con muchos. Marcelo me dijo durante los últimos años que debía prepararme, también hablé mucho con Enzo (Francescoli). Todavía creo que me vine de vacaciones y cuando empiece la pretemporada es cuando voy a empezar a pensar un poco más. Me tendré que preparará, tendré que buscar ayuda y debo mirar hacia el costado, tener herramientas para que te ayuden y abrirse. Eso está clarísimo”, afirmó.

Si bien está la chance de unirse a la secretaría deportiva del Millonario, Leo aclaró: “Tengo mucha curiosidad por el después. No me voy a quedar solo con lo que fui. Me gustaría seguir incursionando en el mundo del deporte y en el mundo de lo social. Me gusta mucho poder ayudar, que vean una imagen desde otro punto, no solo como jugador de futbol”.

