La joya del fútbol argentino que se ofreció a Boca: “Mi fanatismo es muy grande, por eso no jugaría en River”

Adonis Frías es una de las figuras de Defensa y Justicia (REUTERS/Nico Aguilera)

Boca Juniors y River Plate finalizaron la temporada con celebraciones. El Xeneize obtuvo la Copa Argentina, que se sumó a la Copa de la Liga ganada a principio de año; mientras que el Millonario, conquistó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. De este modo, los dos equipos más poderosos del país ratificaron el mote de los más ganadores y ya se perfilan para mantener la vara alta de cara al próximo año.

Por este motivo, muchos nombres comienzan a aparecer en el radar de los dos mejores equipos de la Argentina. Uno de ellos es el de Adonis Frías, una de las figuras de Defensa y Justicia y baluarte de la defensa del equipo que comanda Sebastián Beccacece. El DT volvió al club de Florencio Varela y también cerró una temporada fantástica, en la que llevó al Halcón al subcampeonato y lo clasificó a la Copa Sudamericana.

Dentro de la columna vertebral aparece el zaguero de 23 años, quien ya celebró dos títulos con Defensa: la Copa Sudamericana 2020 con Hernán Crespo como entrenador y la Recopa Sudamericana 2021 de vuelta con Beccacece como conductor. Y los rumores lo mencionan entre los mejores equipos del país. Sin embargo, el Mariscal, como lo apodan, ya no tuvo reparos en confesar su amor por uno de los dos clubes más importantes de la Argentina: “Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River”.

Adonis Frías reveló que es hinchas de Boca Juniors y que admira a Riquelme (REUTERS/Nico Aguilera)

En diálogo con Fútbol 590, por Radio Continental, Adonis Frías explicó por qué no podría jugar en el Millonario y confesó su admiración por Riquelme, el ídolo y actual vicepresidente xeneize. “Román es mi ídolo. Es el ídolo de la mayoría. Algunos de mis familiares y amigos lo tienen tatuado. Yo jugaba en su posición y trataba de imitarlo. Más adelante pasé a jugar de marcador central izquierdo”.

“Es muy lindo que me vinculen a Boca y uno se ilusiona, pero todavía no llegó nada desde el club. Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River. Es una pasión desde chiquito y es así”, confesó el defensor de Defensa y Justicia. “Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. Pero no me llamaron ni Román ni Gallardo”, aclaró frente a los rumores.

Habrá que esperar por el Consejo de Fútbol que preside Riquelme y la decisión en conjunto con Sebastián Battaglia, quien será ratificado como entrenador de Boca Juniors en las próximas horas. Por lo pronto, Frías ya dio el primer paso y se ofreció al club de La Ribera, aunque destacó: “Lo que más deseo es dar el salto al exterior. Estoy esperando ver si viene alguna propuesta, pero por ahora tengo contrato con Defensa”.

