El mercado de pases de River: los dos primeros refuerzos y las figuras con pasado en el club que están en el radar

La dirigencia de River Plate se mueve para complacer los deseos de Marcelo Gallardo

Con el triunfo ante Colón en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, River Plate vuelve a cerrar el año con una sonrisa tras la obtención de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Sin embargo, el Millonario no se conforma y va por más. Tanto Marcelo Gallardo como la secretaría técnica, con Enzo Francescoli a la cabeza, se pusieron a trabajar en el armado del plantel para la próxima temporada, en la que buscarán una revancha en el plano internacional luego de ser eliminados en cuartos de final a manos de Atlético Mineiro.

La intención del Muñeco es la de incorporar a un jugador por línea: un zaguero, un mediocampista central, volante ofensivo y un atacante. Si bien en Núñez suele reinar el hermetismo en cada ventana de transferencias, en esta oportunidad se filtraron los nombres de algunos jugadores que supieron brillar con la camiseta millonaria.

Uno de los que más revuelo generó es el de Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles más importantes en la historia de la institución: el segundo en la victoria por 3 a 1 ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Juan Fernando Quintero añora volver a River Plate

La chance de regresar del colombiano se hizo pública mediante algunos sugerentes posteos que realizó el ex Porto en sus redes sociales. Tal como viene informando Infobae desde hace varias semanas, el futbolista tomó la decisión de marcharse de China para relanzar su carrera y contar con más posibilidades de poder decir presente en el Mundial de Qatar 2022 (su selección actualmente se ubica en la cuarta posición de las Eliminatorias a falta de cuatro partidos).

Si bien el Shenzhen Football Club pagó una cifra cercana a los 10 millones de dólares por su ficha y le hizo un contrato hasta fines de 2023, una importante deuda con el deportista le abriría una puerta de salida. La opción más viable sería mediante un préstamo.

“Estamos esperando, está en pleno torneo”, le confiaron a este medio desde su entorno. Esta novela se podría resolver recién a inicios de enero, cuando finalice su participación en la Súper Liga China.

Emanuel Mammana no tiene continuidad en el Sochi de Rusia (Grosby)

Otro que no ocultó su deseo de volver fue Emanuel Mammana. “Rechacé algunos contratos para tener la posibilidad de volver. Ojalá Dios quiera. Se hace un poco difícil estar afuera. El cariño y amor que tiene el club, y el momento lindo que tiene River, me gustaría tener esa oportunidad”, soltó días atrás el defensor al llegar al país para pasar las fiestas con su familia.

Por lo que pudo averiguar este sitio, desde Núñez se contactaron para interiorizarse de su situación, pero habrá dos factores que serán determinantes: las pretensiones del Zenit de San Petersburgo para romper su vínculo antes de tiempo y lo que decida el Muñeco. “Dependerá de los rusos, pero confiamos en que se puede hacer”, manifestaron desde su círculo íntimo.

El marcador central, tras marcharse en 2016 al Olympique Marsella, no se encuentra a gusto en Rusia. Tiene contrato con el Zenit de San Petersburgo hasta junio del próximo año y actualmente se encuentra cedido a préstamo en Sochi, donde no consiguió la continuidad que buscaba.

Estos dos nombres no son los únicos ex que aparecen en el radar; sin embargo, sí son los que podrían ser operaciones viables. Por factores económicos es prácticamente imposible que en este mercado puedan retornar futbolistas como Matías Kranevitter (Rayados de Monterrey), Roberto Pereyra (Udinese) y Manuel Lanzini (West Ham United). También se consultó por el panorama de Emiliano Rigoni, pero es muy difícil lograr su salida del San Pablo de Brasil.

La prensa colombiana sostiene que Fabián Ángel, un joven de 20 años que se destaca en Junior de Barranquilla, podría ser una de las caras nuevas del Millonario. El volante central, con pasado en la selección de su país, alimentó los rumores al sentenciar: ”Mi agente me dijo que hubo un acercamiento con River. Tengo contrato con Junior hasta 2023. Ojalá se me dé la posibilidad de estar allá. Teo (Gutiérrez) me contó mucho de River acá en Junior, me dijo que es un gran club”.

Ezequiel Centurión regresará a River luego de su paso a préstamo por Estudiantes de Buenos Aires (@carp)

De cara a la pretemporada (probablemente una parte se lleve adelante en Estados Unidos), el director técnico tendría dos “refuerzos”. Ellos serían los juveniles Ezequiel Centurión y Elías López, quienes regresan de sus préstamos y serán tenidos en cuenta. Algo similar pasará con Hernán López Muñoz (el sobrino nieto de Maradona se recupera de una lesión).

El arquero de 24 años viene de disputar la B Nacional con la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires. Aunque su equipo no logró ingresar al reducido, el oriundo de Cipolletti consiguió el rodaje que anhelaba: fue titular en los 32 partidos y recibió 28 goles. El lateral derecho de 21 años, por su parte, logró convertirse en una pieza importante en Godoy Cruz durante la pasada Liga Profesional al disputar 19 partidos, en los que marcó un gol (contra Aldosivi) y brindó 4 asistencias. Además jugó 7 compromisos en la Copa de La Liga.

También deben retornar los defensores Augusto Aguirre y Franco Paredes y el delantero Carlos Auzqui (es seguido de cerca por Colo Colo de Chile).

River negocia con Defensa y Justicia para retener a Héctor David Martínez (@RiverPlate)

Uno de los pedidos del entrenador fue el de tratar de retener a Héctor David Martínez, cuyos derechos federativos corresponden a Defensa y Justicia y debe retornar a Florencio Varela (ambos clubes comparten su ficha). El defensor es una pieza clave para Gallardo y es habitualmente convocado a la selección de Paraguay.

En base a la buena relación con el Halcón, en Núñez son optimistas de que encontrarán una solución para extender su estadía en el club, ya sea por un nuevo préstamo o adquiriendo algún porcentaje de su ficha. Una variante para resolver el tema podría ser la inclusión de algunos jugadores en la negociación, como Franco Paredes (estuvo a préstamo esta temporada) o Agustín Fontana.

Julián Álvarez, la gran figura de River Plate en la Liga Profesional (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el rubro de salidas, el nombre que más llama la atención desde el Viejo Continente es, sin dudas, el de Julián Álvarez, quien fue vital para la obtención del torneo local. La Araña, de 21 años, fue el máximo anotador de la Liga profesional con 18 tantos (además brindó 9 asistencias). El oriundo de Calchín es seguido de cerca por varios poderosos de Europa, como Milan (ya lo sondeó en la anterior ventana de transferencias), Real Madrid, Ajax (Nicolás Tagliafico le recomendó al director deportivo del club contratar a su compatriota) y Juventus.

River, que se encuentra en charlas con el representante del delantero para extender su contrato (finaliza en diciembre de 2022), pretende un monto no menor a los 20 millones de la moneda europea.

También preocupa la situación de Fabrizio Angileri, cuyo contrato expira en junio de 2022 y cuenta con varios sondeos desde el exterior. Uno de los interesados es Lazio, ya que fue pedido por Maurizio Sarri para este mercado de pases.

