Gallardo, reflexivo tras el título: por qué lo emociona ganar, la decisión de seguir en River y el mercado de pases

Marcelo Gallardo trepó otro peldaño más en su gigantesca carrera dentro de River Plate y logró el título en el Trofeo de Campeones tras vencer a Colón en la definición que se desarrolló en Santa Fe. Luego de la contundente goleada, el Muñeco brindó una extensa conferencia de prensa donde tocó diferentes temas.

El DT habló sobre el récord de Ángel Labruna que igualó, brindó su reflexión sobre los modos de ganar que tiene su equipo, le dedico un mensaje a Leonardo Ponzio ante su retiro del fútbol profesional y explicó por qué rechazó ofertas de Barcelona y la selección uruguaya para seguir en Núñez.

LAS 9 FRASES DE GALLARDO

• La emoción por las salidas de Ponzio, Bologna y Lux: “Las emociones en cuanto al cierre del año, futbolistas que terminan y cumplen un ciclo, caso de Poroto que termina y Beto, que nos deja para tener otra posibilidad de jugar. Y Leo Ponzio que fue un símbolo de toda esta etapa. Se nos va un jugador que nos dio muchísimo, siempre se ha caracterizado por ser una persona que, más allá del lugar que le tocó, puso a River delante de todo. Adentro y afuera de la cancha lo defendió siempre con un espíritu enorme, por eso es una referencia para todos”.

• Haber igualado a Labruna como más ganador de la historia del club: “No me fijo en eso. No tengo reparo en esas estadísticas. Lo que me moviliza es el hecho de poder seguir estando en este lugar y poder trabajar en consecuencia para seguir sintiendo satisfacción, que es la que me da el equipo. Es hermoso ganar, es extraordinario ganar. Pero más hermoso es ganar de la forma que ganamos. Estoy feliz por eso más que por lo personal, por lo que representa el ganar como ganamos”.

• Quintero, Mammana y el mercado de pases: “Recién ahora vamos a empezar a pensar en el mercado de pases. En la posibilidad de ir sumando jugadores que consideremos importantes para la estructura. Intentaremos sostenernos en cuanto a la solidez del plantel que compitió este año. No nos tenemos que olvidar que en este segundo semestre tuve jugadores muy importantes fuera también: Suárez, De La Cruz, Angileri, Enzo Pérez, Brian Romero... Y tiene más valor porque cuando ves esa calidad de futbolistas que no tuvimos en este segundo semestre tenemos que tratar de recuperarlos para que se sumen a lo bueno del equipo en este tramo final. Después visualizar lo que necesitamos. Cosas muy puntuales que nos den un salto de calidad o que signifiquen que van a venir jugadores que nos den competencia a los que están. Vamos a delinear bien cuáles son las opciones que tenemos primero. Todavía está todo por verse, nada definido”.

• Los problemas que tuvieron en el año: “Hoy estamos mejor que en el primer semestre del año. No hay que olvidar que vivimos un montón de dificultades en el año. Tuvimos un montón de inconvenientes, sufrimos un montón de lesiones, jugadores que no pudieron tener continuidad y eso en un equipo es un montón. No nos olvidemos que tuvimos que jugar sin suplentes en Copa Libertadores y con un jugador de arquero. Jugamos un Superclásico con mayoría de chicos contagiados, jugamos con un arquero de cuarta división. Todos esos inconvenientes nos hicieron fuertes”.

• Por qué eligió River por encima de Barcelona o Uruguay: “Resulta difícil salir de algo que genera demasiado sentido de pertenencia. Uno en ese análisis, en esa reflexión, también va viendo respuestas y si puede seguir desafiándose, desafiando a los demás. Si puede seguir generando lo que se viene generando hace muchísimos años. Entonces cuando eso se da, claramente es difícil tomar una decisión de cambio. Cambiar por cambiar o querer ir a probarme a otro lado porque necesito probarme en otro lado para contentar a los demás... Elijo seguir quedándome acá porque creo que es demasiado el desafío que tengo para seguir estimulándome. No sé hasta cuándo. Elijo seguir potenciando jugadores, conformando planteles competitivos, generando una identidad en el juego, un sentido de pertenencia. Por todo eso elijo seguir estando. Claramente hay una cuestión que tiene que ver con que me siento feliz”.

• El recambio que necesita para 2022: “Hoy con el equipo que tengo, más los jugadores importantes que no estuvieron y se pueden acoplar, estamos bien. Pasa que vamos a tener muchos partidos en el año: Liga local, Copa Libertadores, Copa Argentina. Un montón de partidos en poco tiempo. Ahí necesitamos un plantel completo que nos dé la posibilidad de tratar de competir en todos los frentes”.

• El ejemplo que dio Colón en la final: “Este partido era importante para Colón, para su gente que lo acompañó de una manera increíble. Felicitar a Colón por el comportamiento en la derrota, que ha sido excelente. Los tipos se quedaron ahí hasta el último minuto, hasta que los jugadores de River recibieron la copa. Aplaudían como tenia que ser. Es un ejemplo en el fútbol argentino y son ejemplos a remarcar”.

• Los juveniles que aparecieron en este año: “En este segundo semestre hemos encontrado respuestas en ellos. En Enzo Fernández, en Simón, Rollheiser, David Martínez, en Felipe Peña, y tantos otros, ni que hablar de Julián (Álvarez), que parece que tiene 10 temporadas en primera y solamente tiene tres años. Eso es proceso. Algunos tienen la posibilidad de explotar en ese procesos, a los tres años como Julián. Otros tienen la posibilidad de seguir aprendiendo y potenciándose con un equipo que los respalde. Eso nos da a pensar que el año próximo se pueden seguir potenciando en un año donde va a haber mucha carga de partidos. Tenemos que seguir acompañándolos”.

• Convencido de seguir como DT: “Yo cuando tomo decisiones las tomo convencido más allá de hacer mi análisis y tratar de reflexionar sobre el mismo. Después me pueden salir bien o mal, pero si estoy convencido de algo, voy y ejecuto. Es mi forma de ser y vivir. Reafirmo que mi decisión fue la correcta porque es la que sentía”.

