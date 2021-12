El médico del Kun Agüero dio detalles de la afección cardíaca que lo obligó a retirarse del fútbol: “El COVID-19 no tuvo nada que ver”

Sergio Agüero se retiró del fútbol debido a una arritmia cardíaca que se le detectó en octubre pasado durante un partido de La Liga de España. El futbolista del Barcelona de 33 años lo anunció mediante una emotiva conferencia de prensa en las instalaciones del estadio catalán Camp Nou.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya todos saben el por qué, estoy orgulloso y feliz por mi carrera”, subrayó el Kun Agüero entre lágrimas.

El delantero surgido de Independiente de Avellaneda deja tempranamente la actividad debido a que no prosperó el tratamiento médico que lleva adelante desde hace dos meses para superar la arritmia cardíaca que se le detectó en octubre pasado, durante un partido de Liga ante el Alavés.

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero durante la rueda de prensa en la que ha anunciado este miércoles, a los 33 años de edad, su retirada del fútbol profesional debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el partido que el FC Barcelona, su último club como jugador en activo, que disputó contra el Alavés. EFE/Andreu Dalmau

“Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera”, enumeró el Kun.

“Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor”, añadió Agüero, a quien acompañó el presidente del Barcelona Joan Laporta y su ex técnico en el City, el catalán Josep Guardiola.

En medio de profundas muestras de afecto y saludos de todo el ámbito deportivo, el médico personal de Agüero, Roberto Peidró, dio detalles de la afección cardíaca que lo obligó al Kun a retirarse del fútbol y negó que la misma haya sido causada por el coronavirus o la vacuna anti COVID-19.

“El COVID-19 no tuvo nada que ver, la vacuna del COVID-19 tampoco tuvo nada que ver. Absolutamente nada que ver”, afirmó el cardiólogo del Kun que lo asiste desde 2004. Agüero había dado positivo de coronavirus por lo que perdió 10 partidos con el Manchester City entre enero y febrero de 2021.

Roberto Peidró, cardiólogo del Kun Agüero (Foto: Maximiliano Luna)

El médico explicó que después de que Agüero, de 33 años, se sintiera mal en la cancha el pasado 30 de octubre, se le realizaron estudios y se le detectó que “tiene en una zonita del corazón una muy pequeña cicatriz, de menos de un milímetro, por el que hace como un cortocircuito y larga esas arritmias”.

“Lo que se le hizo con un cateterismo es quemarle esa zona de donde salían las arritmias, pensamos que esto va a andar muy bien y va a solucionar el tema pero la cicatriz la va a seguir teniendo”, indicó el cardiólogo, que dijo hablar con la autorización del futbolista.

“El consejo nuestro es que no debería hacer un deporte de alto rendimiento que implique un estrés físico y mental tan importante durante varias horas al día. Puede hacer deportes, va a hacer una vida normal de cualquier persona normal pero los futbolistas viven otra vida”, advirtió en diálogo con Radio Millenium.

Afirmó esa recomendación médica “porque el Kun tuvo una arritmia que no es de las más benignas. Después de mucho discutir entre los médicos le dijimos que lo más conveniente sería no arriesgarse. Con una carrera extraordinaria, menos campeón del mundo (con la selección argentina) llegó a todo, ¿para qué arriesgarse?”, lanzó el profesional.

Contó que empezó a tratar a Agüero en 2004, cuando el delantero jugaba en Independiente de Argentina y sufrió unas palpitaciones. En aquel momento “le quemamos esa arritmia. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con ésta. Esa arritmia está perfecta ojalá hubiera sido esa porque era más benigna”.

