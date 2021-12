Leo Ponzio fue distinguido por la Legislatura Porteña: “No puedo pedirle más nada a este deporte”

De izquierda a derecha, Rodolfo D'Onofrio, Daniel Del Sol, Leonardo Ponzio, José Luis Acevedo y Jorge Brito, presidente electo de River Plate

Leonardo Ponzio se mostró muy conmovido en las instalaciones de River Plate donde este martes recibió una distinción de “Personalidad Destacada” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del Deporte, en un acto organizado por el diputado mandato cumplido, José Luis Acevedo, el legislador porteño, Daniel Del Sol, y la institución de Núñez. Luego de recibir una plaqueta, el mediocampista central que se retirará luego de los últimos dos partidos que le quedan a su equipo, se refirió al final de su carrera como futbolista profesional.

El homenaje se realizó en el Paddock de River Plate, a partir de un proyecto aprobado en 2017 por la Legislatura de la Ciudad. Luego de tomar el micrófono y con lágrimas, primero se tomó un instante para hablar. “Agradecer es poco por tanto cariño. Hoy tocó, después de muchos años recibirlo, en medio de muchas cosas que estoy viviendo. En esta cuestión viví algo muy grande que no quería que suceda porque uno hoy es el centro de las miradas”, arrancó.

“En River Plate encontré una segunda casa desde 2007 cuando llegué. Sentí que quería ser alguien en esta institución, que por ahí, soñando e incursionando año a año iba a encontrar un lugar. Me fui, volví y siempre digo que de River Plate no hay que irse nunca y entendí que podía hacer mi carrera deportiva en esta institución. Mediante aprender el día a día, saber de dónde uno viene, pasar algunos momentos en los que no me tocó jugar, y en lo deportivo siempre destaco que soy quién soy gracias a mis compañeros. Gracias a los grupos humanos que se fueron formando son los que nos sostienen y en los pasillos del Monumental es donde te ves como persona”, destacó.

“Hoy me encuentro con casi 40 años dejando una profesión donde no nos preparamos para el final. Agradecido por los premios que vengan de ahora en más que serán por el camino que uno hizo y si no vienen, la verdad es que uno está con la tranquilidad de que a esta profesión le di todo porque era lo que soñaba ser desde chico”, subrayó.

José Luis Acevedo, diputado mandato cumplido (quien impulsó la distinción) y Daniel Del Sol, legislador porteño, junto a Leo Ponzio

“Son sensaciones encontradas ya que tengo tristeza por un lado, pero también mucha felicidad por lo que veo desde el otro lado, que reconoce mi persona, que es lo que uno más valora”, agregó el jugador que cosechó 16 títulos, lo que lo convierte en el futbolista más ganador de la historia del club junto con Ángel Labruna, Ricardo Vaghi y Bruno Rodolfi.

“Se vienen semanas difíciles porque quedan dos partidos y cuesta, todavía queda uno muy importante que es una final”, manifestó sobre el último encuentro por la Liga Profesional, este sábado ante Atlético Tucumán y la final contra Colón de Santa Fe, ganador de la Copa de la Liga Profesional, el 18 de diciembre.

Además de sus dos etapas en River (2007-2008 y desde 2012), el mediocampista central de 39 años vistió las camisetas de Newell’s Old Boys (2000-2003), Real Zaragoza de España (2003-2006 y 2009-2012) y de la selección albiceleste (Sub 17, Sub 20 y Mayor). Con el combinado Sub-20 logró el Mundial de 2001 disputado en la Argentina.

“Saben todo lo que cuesta el compromiso del después. Todavía no manifesté lo que sería el retiro porque siento que todavía quedan dos partidos y se va desenvolviendo todo y realmente es el final. Cuesta referirse a un retiro, pero lo vengo analizando hace bastante. No le puedo pedir más nada a este deporte y lo que venga de ahora en más será para valorar y replantearse algunas cosas en lo personal para poder estar bien”, afirmó.

Ponzio jugando contra Racing en uno de sus últimos partidos (REUTERS/Agustín Marcarian)

MÁS FRASES DE LEO PONZIO.

Futuro en River Plate. “El lugar seguramente lo voy a tener y espero serlo donde pueda ser útil. Ojalá que de esta casa no me vaya nunca“.

Irrevocable. “No hay ninguna chance (de seguir) y estoy disfrutando de lo último que me queda porque prefiero terminar en la manera que yo quiera y no en otras circunstancias y no puedo tomar ese atrevimiento”.

Sus sentimientos. “Caigo a tierra cuando estoy solo. No me gusta demostrar hacia afuera lo que estoy sintiendo, por ahí me cuesta y lo debería hacer más seguido. Uno viene acumulando cosas donde es difícil soltar y termina así.

La institución. “Lo mejor que le puede pasar al club es que haya una solidez de arriba hacia abajo y que esté marcada una línea y que cada uno entienda. El respeto te lleva a que uno ponga adelante River Plate por sobre lo personal.

Tres momentos top en River Plate. “Cuando llegué en 2007. Cuando volví en 2012 y luego encuadro todo en las cosas que logramos como institución. En este club cuando un llega se da cuenta de dónde uno viene y cuando uno se va entiende qué deja.

Leonardo Ponzio en la última consagración de River Plate (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Futuro de Gallardo. “Marcelo es una persona que va a decidir él cuándo llega el final o no. Él siempre será parte de esto. Él tiene mucho por delante, acá o donde sea y como siempre lo manifestó quiere estar de la mejor manera y estará buscando eso.

Reemplazante de Gallardo, si es que se va. “No puedo responder quién puede ser, pero sí que el legado está marcado y el que está afuera sabe que debe seguir una línea”.

Charla con Gallardo. “Tuve una conversación con él hace bastante de que en algún momento se iba a terminar. Él me dijo que le hubiese gustado retirarse de otra manera del club y por eso dio el ejemplo que la mejor manera de retirarse es esta”.

El corto plazo. “En enero me veo en el campo. Siento que no me voy a poder ir nunca de River Plate. Me dolería mucho perder el lugar que logré en esta institución, el no saber dónde poder trabajar, de qué prepararme por estar un par de meses de vacaciones. Habrá tiempo para todo”.

SEGUIR LEYENDO: