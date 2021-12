Hernán Cristante reveló que fue despedido por teléfono del banquillo de Toluca

Fotografía de archivo del director técnico de Toluca, Hernán Cristante. EFE/ Francisco Guasco

La segunda etapa de Hernán Cristante como entrenador de los Diablos de Toluca llegó a su fin esta semana. El exportero argentino fue removido de su puesto luego de ser eliminado por lo Pumas en el repechaje del torneo Grita México Apertura 2021, y confesó que su despido se le fue informado vía telefónica.

En declaraciones para la cadena ESPN, Cristante narró cómo fue que se entero sobre su salida del conjunto mexiquense. Además, se refirió a quién será su sucesor: Ignacio Ambriz. Aseguró que la forma en cómo se realizó todo fue de “poca categoría” y quedó decepcionado de no haber podido llevar a Toluca a levantar un título.

“El lunes por la mañana (un día después de ser eliminados), me reuní con los directivos. Sí había una molestia en la directiva. Me dijeron que iban a reunirse con el consejo. Por la noche, Suinaga me habló por teléfono para decirme que no seguía más”, reveló el exfutbolista de 52 años de edad.

De la misma forma, el argentino descartó que su despido se deba a su comportamiento al frente del equipo y se mostró molestó ante quienes lo señalan por su temperamento dentro de la cancha. A lo largo de su carrera como futbolista y ahora como entrenador, Cristante se caracterizó por la pasión con la que enfrentaba los partidos.

Fotografía de archivo del director técnico del Toluca Hernán Cristante en el estadio Nemesio Diez, en Toluca (México). EFE/ Alex Cruz

“¿No he cambiado? Me expulsaron una vez; mal, muy mal. Dijeron que yo pegué una patada... Estaba en mi zona, nunca me metí a la cancha. Hay quienes son ‘santos’ al lado de muchos que yo veo en la cancha, pero parece que para la prensa algunos son intocables. Todos hacen grandes trabajos, evolucionan, tienen ¡guau!, una carrera preciosa, y son los peores del mundo gritándole a los árbitros”, dijo.

Respecto a su labor como director técnico, remató: “Sabes, he mejorado; trabajo todos los días, tengo cursos, hablo con gente especializada, trato de modificar mi inteligencia emocional... Que soy un tipo pasional, sí, soy uno de los que les apasiona el futbol, que es un juego. El día que no tenga esa pasión, me quedo sentado en el sillón con el control en la mano, y a criticar todo lo que vea en televisión. No, no soy así”, expresó.

Tras dos torneos, Guardianes 2021 y Grita México 2021, la directiva dio por terminada la relación laboral con Hernán el lunes 29 de noviembre. La cuenta oficial del equipo anunció a través de un comunicado sobre el hecho: “Tras una minuciosa evaluación se ha decidido finalizar el proyecto de Hernán Cristante Mandarino al frente de los Diablos Rojos”, se puede leer.

Dos días después Ignacio Ambriz fue anunciado como el nuevo director técnico de cara al próximo semestre. “Es muy trabajador y sobre todo, cuando tiene material. Ojalá lo pueda capitalizar. Hay dos formas de salir campeón: una es hacer una gran inversión, llevando un proceso y tratando de acortar los caminos. Y otra, es no hacer una gran inversión, e ir capitalizando tu recorrido con un poco más de tiempo”, refirió Cristante respecto a su colega.

SEGUIR LEYENDO: