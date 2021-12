“Te puede asustar”: las últimas palabras de Checo Pérez sobre el complicado circuito de Arabia Saudita (Foto: Hassan Ammar/REUTERS)

La Fórmula 1 entró en su recta final de la temporada y la ciudad de Jeddah albergará la penúltima carrera del año, por lo que cualquier resultado será crucial en la consecución de los títulos, ya que tanto Mercedes como Red Bull sostienen una pelea palmo a palmo con resultados prácticamente iguales.

Sergio Pérez tiene la tarea más importante de su trayectoria, ya que su principal objetivo es derrotar el Mercedes de Valtteri Bottas y esperar que Max Verstappen haga lo propio con Lewis Hamilton, para que su escudería consiga tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. Por ello es vital adaptarse lo más pronto posible al nuevo circuito de Arabia Saudita.

Al respecto, Checo ofreció nuevas palabras en las que ahonda en la dificultad de correr sobre este nuevo trazado, uno que apenas concluyó las instalaciones necesarias para realizar el evento y que supondrá un exhaustivo reto por la cercanía de los muros.

Sergio Pérez atraviesa su primera temporada dentro de la escudería Red Bull, con cinco podios y una victoria incluida (Foto: Hassan Ammar/REUTERS)

“La pista es realmente rápida, única, creo que puede asustar. Equivocarte en este lugar puede ser muy costoso, entonces deseo ya estar ahí dentro”, afirmó Sergio Pérez para la Fórmula 1.

Estas palabras son referentes a las altas velocidades que alcanzarán los monoplazas durante gran parte de la carrera, ya que se pronostica que alrededor de 79% del trazado sea con el acelerador a fondo, prácticamente lo mismo que en Monza, el circuito más rápido del calendario.

Además este nuevo complejo tendrá todo el perímetro cubierto con muros de contención, similar a la sensación de Singapur, Mónaco o Azerbaiyán, por lo que cualquier equivocación podría concluir en un abandono y la salida del safety car.

“Realmente espero que podamos ser competitivos. Creo que el domingo va a ser una gran oportunidad para nosotros de dar una buena carrera”, afirmó el tapatío respecto a los pronósticos que tiene el equipo en la penúltima competencia del año.

Luego de conseguir tres podios consecutivos en Turquía, México y Estados Unidos, Checo Pérez acumula dos cuartos lugares en Brasil y Catar (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cuando fue cuestionado sobre si el equipo siente nerviosismo por el cerrado final de competencia, en especial por el dominio de Mercedes en las últimas dos carreras, el piloto de 31 años respondió de tajo y afirmó que la escudería está contenta previo al GP de Arabia Saudita.

“Todos están muy emocionados, con mucha confianza y deseando que lleguen estas últimas dos (carreras de la temporada)”

Durante la conferencia de prensa oficial de la organización, el tapatío también declaró que los polémicos alerones en la carrera anterior no tienen ningún problema y que todo está bajo control; por lo que centró sus declaraciones en la emoción por disputar un título mundial con un equipo ganador.

“Sería enorme para mí, realmente especial poder ayudar al equipo y lograr ese campeonato de constructores para nuestro equipo. Es genial estar en la pelea y solo tenemos que intentar tener el mejor fin de semana posible y luego veremos dónde terminamos”, sentenció.

Sergio Pérez ya se encuentra en Arabia Saudita para disputar la penúltima carrera de la temporada en un circuito nuevo y polémico por sus restricciones (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

La carrera se llevará a cabo este domingo 5 de diciembre y será nocturna en territorio local; por lo que en México comenzará a las 11:30 am, con horario de la capital, y no durante alrededor de las 8:00 am como suele disputarse gran parte del calendario.

El viernes 3 de diciembre se llevarán a cabo las dos prácticas libres y el sábado se disputará la clasificación habitual, ya sin Carreras Sprint de por medio para lo que resta del año.

Sergio Pérez se ubica en la cuarta posición en la clasificación de pilotos con 190 puntos, 13 menos que el tercer lugar, Valtteri Bottas, quien necesita una catástrofe para perder esta posición y ceder puntos importantes en el mundial de constructores.

