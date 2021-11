Malas noticias para Racing: Gabriel Arias sufrió una grave lesión y estará fuera de las canchas varios meses

Gabriel Arias sufrió una grave lesión en el partido del último jueves ante River (REUTERS/Agustin Marcarian)

El arquero y capitán de Racing Gabriel Arias sufrió una grave lesión en una de sus rodillas por lo que deberá ser operado y tendrá que atravesar un extenso período de recuperación. La noticia fue confirmada este domingo a través de un parte médico oficial publicado en las redes sociales del club.

“A Gabriel Arias se le realizaron estudios en su rodilla izquierda producto de un traumatismo en el partido ante River. Los mismos dieron como resultado: Ruptura del ligamento cruzado anterior. Será operado en los próximos días”, informó la Academia en un escueto comunicado que incluyó el hashtag #FuerzaGaby con el objetivo de que los fanáticos le envíen sus deseos de recuperación al futbolista chileno de 34 años.

Aunque desde Racing no precisaron el tiempo que estará fuera de las canchas, este tipo de lesiones suelen demandar al menos ocho meses de recuperación, por los que Arias no solo se perderá compromisos con su club, sino que tampoco estará disponible para la selección de Chile de cara al tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas en las que la Roja buscará un boleto al Mundial de Qatar 2022.

“Ya estoy pensando en recuperarme lo más rápido posible. Voy a trabajar con las ganas de siempre para estar en la cancha de nuevo cuanto antes. Nunca dejé de soñar y no voy a dejar de hacerlo ahora”, escribió Arias en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Siento bronca porque no voy a poder defender la camiseta de Racing en este momento que nos toca transitar como equipo. También me duele por supuesto no poder estar con la Roja en los próximos desafíos de las Eliminatorias. Sepan que voy a alentar como un hincha más a mis compañeros”.

La del arquero será una sensible baja para Racing y para la selección de Chile (EFE/Bruna Prado/Archivo)

La lesión de Arias se produjo el jueves pasado en el partido ante River Plate que se disputó en el estadio Monumental, que fue válido por la fecha número 22 del torneo de la Liga Profesional y que terminó con la coronación como campeón del elenco Millonario. La Academia sufrió una dura derrota por 4-0 que significó la cuarta caída en cinco partidos con Fernando Gago como entrenador.

La de Arias será una baja realmente sensible para el conjunto que dirige Pintita. Capitán, referente y voz de mando dentro de la cancha, el chileno también suele ser gran figura por sus importantes intervenciones y atajadas. Aún no se ha confirmado quién ocupará su lugar el próximo lunes a las 19.15, cuando Racing reciba a Lanús por la fecha 23 del campeonato, aunque todo indica que debajo de los tres palos estará Gastón Chila Gómez.

Arias, nacido en Neuquén, se inició en Olimpo de Bahía Blanca para luego dar el salto a Defensa y Justicia. Sus buenas actuaciones le permitieron ser fichado por Unión La Calera y en 2018 llegó a Racing, donde pronto se convirtió en referente del plantel. Con el club de Avellaneda se coronó en la Superliga y en el Trofeo de Campeones 2018-2019. Su desembarco en la selección chilena, nacionalidad que adquirió por su ascendencia del lado de su familia materna, se produjo en el 2018 y con la Roja disputó la Copa América 2019.