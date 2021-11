Las frases de Ricardo Peláez que demuestran el fracaso de Guadalajara durante su gestión

Foto: Twitter/@soychivista_

Tras una nueva eliminación de Guadalajara en la Liga MX, futbolistas y directivos toman relevancia en los reclamos de la afición sobre el mal trabajo realizado en la institución. Uno de los principales personajes que ha sido señalado como responsable es Ricardo Peláez, quien funge como director deportivos de las Chivas desde hace dos años.

Durante los cuatro torneos cortos en que se ha desarrollado en el cargo, Peláez ha asegurado en más de una ocasión que los objetivos del equipo y el mal desempeño en semestres anteriores son cosas que se modificarían. No obstante, en ese lapso, los rojiblancos apenas han podido clasificarse a la Liguilla en una ocasión.

“A partir de ahora se va a hablar de campeonatos”

En noviembre de 2019, cuando Ricardo fue presentado como responsable de la dirección deportiva del club, este aseguro que las preocupaciones respecto a la tabla de cocientes y sequía de títulos iba cambiar a una narrativa en la que los campeonatos fueran los protagonistas.

“Me siento muy comprometido, muy ilusionado. Se habló de problemas de cocientes hasta el fin de semana pasado. A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de liguillas, se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de los últimos lugares”, comentó Peláez. Desde el Clausura 2017, en donde Guadalajara salió campeón por última vez, han pasado ya cuatro años.

“La clasificación a la Liguilla es una obligación”

Con sólo una clasificación a Liguilla durante su gestión, el actual director deportivo ha faltado a su palabra de mantener al equipo siempre en la pelea por los títulos. Su mejor actuación tiene registro en el torneo Guardianes 2020 cuando eliminó al América en los cuartos de final, pero fue eliminado en semifinales por León.

“Ya no hablar de cociente, pensar en grande, objetivos altos. La clasificación a la Liguilla es una obligación. Clasificar y quedar eliminado será el peor escenario para Chivas, lo mejor será clasificar y ganarla. He tenido la suerte de levantar trofeos con todos los técnicos con los que he trabajado y esta no será la excepción, vamos a levantar trofeos muy pronto”, aseguró.

“Un equipo digno”

Quizá el aspecto más subjetivo para calificar es sobre si Guadalajara cuenta o no con jugadores de calidad. Lo que sí es seguro, es que las actuaciones de seleccionados nacionales como Alexis Vega o Uriel Antuna son contrastantes respecto a su desempeño a nivel de clubes.

“El éxito del Guadalajara es jugar con puros mexicanos y ser uno de los más ganadores de la historia, y con la mejor afición de México. Llevamos un mes y medio trabajando muy fuerte y haciendo negociaciones para que la afición más grande de México tenga un equipo digno”, aseguró previo al arranque del Clausura 2020.

En referencia a su máximo rival deportivo, las Águilas del América, Peláez expresó su deseo por convertirse de nueva cuenta en el club con más títulos dentro del fútbol mexicano. Cosa que no ha conseguido. Actualmente, los azulcremas cuentas con trece campeonatos de liga, por los doce de los rojiblancos.

“Estamos trabajando fuerte para conformar un gran plantel. Lo vamos a lograr, para eso vamos a trabajar fuerte y Chivas muy pronto tendrá que ser el equipo más ganador del fútbol mexicano”, dijo.

