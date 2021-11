Carlos Reinoso confesó que llegó a los golpes por la discriminación que sufrió en América

Carlos Reinoso reveló discriminación en sus tiempos con América (Foto: Suministrada)

La ganadora historia del América dentro de la liga mexicana ha dejado diversas leyendas y grandes futbolistas que marcaron huella. Para muchos, el máximo referente histórico de las Águilas es el chileno Carlos Reinoso, quien deslumbró con su creación de juego como volante ofensivo en la década de los 70´s y se proclamó campeón con los Azulcremas.

Sin embargo, no siempre gozó de protagonismo en el vestuario de las Águilas, pues en sus comienzos con el club padeció de algunas actitudes poco amigables y que incluso llegaron a ser discriminatorias por parte de ciertos compañeros de equipo. Así lo reveló el ex jugador sudamericano en el especio de “La Pelota Al Que Sabe” de la cadena TUDN.

“Yo me pelee con mis compañeros porque me decían pinche extranjero. Al principio ni los pelaba porque no sabia que era pinche, pero cambió ya cuando me empezaron a decir y empecé a aprender las groserías mexicanas”, expresó Reinoso sobre sus vivencias en el futbol mexicano.

El ex director técnico ha tenido tres etapas en el banquillo del América (Foto: Leo Valle/EFE)

A pesar de no revelar nombres, Reinoso detalló más sobre como logró que estas infames actitudes acabaran, aunque esto conllevara llegar a los golpes con uno de sus propios compañeros de vestidor. “Hubo un compañero que me dijo pinche chileno, nos dimos la vuelta en las instalaciones y pin, pin, pin. Y Me respetaron para siempre”, confesó.

Reinoso logró brillar en México gracias a sus impresionantes actuaciones con los americanistas en los años 70´s. Es considerado como uno de los mejores extranjeros que han llegado para jugar al balompié azteca. Su inteligencia para crear oportunidades de gol, además de una facilidad para definir de cara a puerta lo llevaron a comandar espectacularmente a la ofensiva de las Águilas.

Con América dejó huella tanto como jugador como técnico, pues logró coronarse campeón de liga en ambas facetas. Como entrenador azulcrema tuvo tres etapas, siendo la última en el año 2011, misma que no dejó muy buen sabor de boca entre la afición por los malos resultados. Actualmente se desempeña como analista de TUDN opinando de todo lo acontecido en la Liga MX.

Daniel Brailovsky es considerado por Carlos Reinoso como uno de los máximos ídolos en el Club América (Foto: Twitter/@America_0215)

Aprovechando la participación del ex futbolista en el podcast, los conductores Hugo Salcedo y Alejandro de la Rosa, cuestionaron a Reinoso sobre su lugar en la historia de mejores jugadores Azulcremas. Ante la pregunta, el chileno prefirió señalar a los que considera referentes del equipo.

“Para mi Cristóbal (Ortega) era el más grande jugando futbol y por historia para América. Alfredo Tena, el Ruso (Brailovsky), Cuauhtémoc Blanco. Creo que si el Ruso se hubiera quedado hubiera sido un jugador de época, de leyenda, de historia, era un crack”, comentó el ex jugador.

Además, Reinoso mostró su descontento con la actitud de algunos personajes del mundo futbolístico actual y su desempeño en los terrenos de juego. “Hay muchos jugadores de futbol, pero muy pocos profesionales. A mi eso me lastima porque tienen todo, el dinero que ganan, las cosas que hacen y no dan resultados. Y después los ves hablar y dices ay dios mío, como me gustaría estar ahí”, señaló.

Finalmente, fue claro al pedir respeto para los aficionados que pagan un boleto para ir al estadio y para los que siguen fielmente a su equipo partido tras partido. “Respeten a la afición, hay niños que lloran después de un partido y (los jugadores) salen c*gándose de risa”, sentenció.





