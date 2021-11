Las polémicas palabras de José Luis Higuera sobre la llegada de Oribe Peralta a Chivas

Peralta llegó bajo la gestión de Higuera. (Foto: Fernando García Carranza García/ Cuartoscuro)

El pasado miércoles 23 de noviembre, el equipo de Chivas anunció que su relación con el delantero Oribe Peralta estaba concluida definitivamente. Después de dos años y medio con el equipo, el Cepillo buscará un nuevo equipo para seguir compitiendo a sus 37 años. Su llegada al club, su desempeño y su salida fueron muy criticados. Ahora, José Luis Higuera, ex presidente deportivo del Guadalajara, reconoció que la contratación de Peralta fue un error.

Cuando Higuera fue el SEO del club Rojiblanco, las polémicas lo rodearon. Para empezar, le descubrieron mensajes apoyando al América en sus cuentas personales. Era inadmisible para los aficionados que alguien en su posición apoyara al equipo rival por excelencia. Se dejó pasar, pero poco después se anunció la contratación de un ya veterano delantero, Oribe Peralta, proveniente del equipo águila.

Años después, Higuera comentó lo siguiente respecto a la contratación: “Nos equivocamos, es un gran jugador y una gran persona y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala. Nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento” reconoció. “Creo que nos ganó la desesperación de tener un referente y de tener un jugador con la jerarquía que tenía Oribe Peralta”.

Oribe Peralta participó con dos goles en su paso por Guadalajara, esto en 32 partidos disputados. (Photo by VICTOR CRUZ / AFP)

Desde la llegada del Cepillo, la afición del rebaño lo puso bajo la lupa. Su alto salario, las expectativas y su pasado goleador lo ponían a prueba para intentar justificar su fichaje por las Chivas. El principio fue muy complicado para el delantero. Su estilo de juego no iba acorde al sistema de Chivas. Anotar un gol fue un suplicio para el mexicano. Quedar de frente a portería ocurría en pocas ocasiones y, si a esto se le suma la poca precisión, se concluye una cuota goleadora muy pobre.

Durante el 2019, Higuera aseguró que el club de Guadalajara vivía momentos muy complicados. La desesperación de ser uno de los equipos con más aficionados del balompié nacional, aunado a las carentes exhibiciones que ofrecían en el terreno de juego, los llevaron a buscar soluciones que, en otras circunstancias, parecían impensables.

“Había mucha urgencia y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes. Todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas, y esa vez no, teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas”, aseguró Higuera. De igual manera, reconoció que, si no hubiera estado en crisis el equipo, la idea de fichar a un delantero veterano del acérrimo rival ni siquiera hubiera llegado a los altos mandos del equipo.

El último torneo, Oribe fue borrado del esquema de Chivas, contando con una nula participación en el cierre del Apertura 2021. (Foto: Twitter @Chivas)

Tal vez el Peralta llegó a coste cero al Chiverío, pero su salario significó un problema para la institución. El artillero percibía un ingreso mensual de MXN 28.5 millones, lo que lo convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados de la Liga y, sin duda, en el mejor pagado de su club. Su rendimiento le salió caro a las Chivas, pues solamente marcó dos goles y repartió tres asistencias, esto en 32 partidos oficiales con el equipo.

Al final, Higuera abandonó su puesto en el club, pero dejó el costo de sus decisiones. A pesar de que Oribe Peralta ya no era contemplado para jugar en el primer equipo, este mantenía su ingreso mensual. De hecho, no disputo un solo minuto durante la recta final del presente torneo Grita México Apertura 2021.

Por lo pronto, el Cepillo se encuentra sin equipo. Hay rumores que lo colocan en la MLS, pero nada esta concretado. Lo único seguro, y que parece una opinión compartida entre aficionados y el club, es que el fichaje de Oribe a las Chivas costó más de lo que generó.

