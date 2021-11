La millonaria oferta que prepara Juventus para ofrecerle a River Plate por Julián Álvarez

Julián Álvarez es el máximo goleador del fútbol argentino (Telam)

Julián Álvarez es la gran joya del fútbol argentino y se encuentra en la mira de varios equipos de Europa. El principal interesado por el máximo anotador de la Liga Profesional y pieza habitual dentro de las convocatorias de Lionel Scaloni en la selección argentina es la Juventus de Italia.

Según reporta el Corriere dello Sport, la Vecchia Signora, luego de enviar emisarios a Buenos Aires para verlo de cerca al oriundo de Calchín, está próxima a enviar una millonaria oferta a las oficinas del Monumental.

El medio italiano sostiene que los bianconeri pondrían sobre la mesa unos 15 millones de euros, más 10 millones de la moneda europea en bonos, los cuales califica como de fácil alcance. No obstante, vale aclarar que la idea de los dirigentes de River Plate sería la de percibir los 20 millones de su cláusula de rescisión en un pago.

El punta, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2022, es la gran figura del equipo conducido por Marcelo Gallardo: convirtió 15 tantos en sólo 16 presentaciones (en su última actuación se despachó con cuatro goles ante Patronato) y brindó 5 asistencias. Sus números son top a nivel mundial, ya que lo colocan entre los mejores Sub 21 del planeta, compitiendo codo a codo con nombres de la talla del noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, los ingleses Phil Foden (Manchester City) y Jadon Sancho (Manchester United y el serbio Dusan Vlahovic (Fiorentina).

Julián Álvarez es pretendido por Juventus, Real Madrid, Milan, Fiorentina, Ajax y Bayer Leverkusen (Telam)

“Lo acompaño en este momento, el cual está en gran forma futbolística. Eso genera todas las repercusiones que tiene, de ser un jugador buscado y deseado. Trato de acompañarlo como corresponde. No hay que tener ningún tipo de cambio, sobre todo si él no lo tiene. Si él no tuvo un cambio en su forma de ser y entrenar, hay que acompañarlo como todos estos años y nada más. Si vemos situaciones diferentes, ahí si podríamos tener la necesidad de acompañarlo de otra manera. Lo vuelvo a repetir: es un chico centrado, que no se sube a esa vorágine de elogios y lo que se dice de él. Lo interpreta de buena manera, le genera estímulo”, manifestó el Muñeco en conferencia de prensa, ante la consulta sobre la gran cantidad de interesados en contratar a Álvarez.

Además de Juventus, Julián es seguido de cerca por otros poderosos de Europa, como Real Madrid (a los 11 años estuvo a prueba en la Casa Blanca), Milan, Fiorentina (es el deseo de Nicolás Burdisso en caso de vender a Dusan Vlahovic) Ajax y Bayer Leverkusen.

El Millonario, a falta de cinco partidos, lidera con comodidad la Liga Profesional y se encuentra a un paso de proclamarse campeón. Con 46 unidades mira a todos desde arriba y su más inmediato perseguidor es Talleres, con 40 (ayer empató con Vélez en Córdoba). Los de Núñez mañana visitarán a Platense.

SEGUIR LEYENDO: