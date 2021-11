Atento River: uno de los clubes más poderosos de Europa envió emisarios para ver a Julián Álvarez

Julián Álvarez, pretendido por Juventus (Telam)

El presente de Julián Álvarez en River Plate es impactante y despertó el interés en varios de los principales clubes del mundo. El delantero de 21 años, que se convirtió en un habitué dentro de las convocatorias de Lionel Scaloni en la selección argentina, es la gran figura del plantel comandado por Marcelo Gallardo.

La Araña es el máximo artillero de la Liga Profesional con 15 tantos en 16 presentaciones (viene de marcarle cuatro a Patronato en su última presentación) y brindó 5 asistencias. Para tomar dimensión de sus impactantes números, el oriundo de Calchín es uno de los mejores segundo Sub 21 del planeta, al codearse con nombres de la talla del noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, los ingleses Phil Foden (Manchester City) y Jadon Sancho (Manchester United y el serbio Dusan Vlahovic (Fiorentina).

Uno de los últimos en sumarse a la carrera por el punta argentino fue Juventus de Italia, al ser tapa de uno de los principales medios de este país. El interés por el futbolista millonario es tan grande que, según informa Corriere dello Sport, la Vecchia Signora envió emisarios a Buenos Aires para seguir de cerca sus pasos en los próximos partidos.

La agenda de los de Núñez marca que en sus próximas presentaciones visitará el domingo a Platense, el jueves 25 recibirá a Racing y el domingo 28 irá al Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Julián competirá por un lugar dentro del 11 de Massimialino Allegri con su compatriota Paulo Dybala, los italianos Federico Chiesa, Federico Bernadeschi, Moise Kean, el español Álvaro Morata, el sueco Dejan Kulsevski y el brasileño Kaio Jorge.

En los últimos días, Álvarez fue noticia ya que debió realizarse una resonancia en Montevideo en la antesala al choque con Uruguay. Sin embargo, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, llevó tranquilidad: “Lo de Julián no es nada, es sólo un control para nosotros. Él refería unas molestias en el nivel del pubis y por control, nada más, lo mandamos a hacer estudios. Al ser en el último día antes de viajar a Uruguay, no tuvimos tiempo de hacérsela acá y se la tuvimos que hacer en Uruguay por una cuestión de seguridad y control. No hay ningún tipo de problemas con él y está disponible”.

Además de la Juventus, otros dos equipos siguen de cerca al atacante cordobés. Uno de los principales interesados es Fiorentina, ya que lo consideran el reemplazante ideal de Dusan Vlahovic (lo quieren desde la Premier League). Incluso la prensa italiana sostiene que podría abonar los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión. En caso de firmar con el club Viola, el punta compartirá plantel con el ex River Lucas Martínez Quarta y su compañero en la Selección Nicolás González.

En esta carrera tampoco hay que descartar al Milan, entidad que lo sondeó durante el pasado mercado de pases. Su contrato con el líder de la Liga Profesional caduca en diciembre de 2022. También figura en la órbita de Bayer Leverkusen de Alemania y Ajax de los Países Bajos.

