“Debemos callarnos y apoyar”: exporteros salen en defensa de Guillermo Ochoa

Soccer Football - CONCACAF Champions League - Final - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 28, 2021 America's Guillermo Ochoa reacts REUTERS/Jorge Mendoza

Luego de que el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, fuera blanco de todo tipo de cuestionamientos e insultos tras su actuación en el juego ante Canadá por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, exporteros como Adrián Chávez y Alberto Aguilar salieron en defensa del futbolistas en donde aseguraron que la responsabilidad es de todo un equipo.

En los dos partidos más recientes de la Octagonal Final de la Concacaf, México cosechó dos derrotas y por ende, cero puntos. Primero ante los Estados Unidos por marcador de dos goles por cero y enseguida, ante Canadá por dos goles a uno. En este último juego, la responsabilidad sobre permitir las anotaciones fuero atribuidas directamente a Ochoa.

Sin embargo, para personajes como Chávez las críticas en contra del guardameta han sido desmedidas y en su defensa, sostuvo que la culpa debe recaer en todo el equipo. Aceptó que si bien puede considerarse una falla, se debe ser consciente de que los profesionales están abiertos a equivocarse.

“Quienes fuimos porteros sabemos que nosotros mismos somos nuestro máximo juez. Estoy seguro que sabe que se equivocó; lamentablemente lo hizo en un partido especial en que México no está jugando bien, y por eso al técnico nacional también lo quieren sacar y es una falta de respeto”, expresó el exguardameta de Cruz Azul, América y de la propia Selección Mexicana.

Nov 16, 2021; Edmonton, Alberta, CAN; Canada scores a goal against Mexico goalkeeper Guillermo Francisco Ochoa Magara (13) during the second half of a World Cup Qualifier soccer match at Commonwealth Stadium Edmonton. Mandatory Credit: Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports

De la misma forma, Chávez se mostró molesto y de manera tajante, cuestionó a quienes critican de forma negativa a jugadores y al cuerpo técnico sin intención de aportar: “debemos callarnos, apoyar y esperar al Mundial para criticar. Lo que pasa es parte del proceso. Critican a Memo y los defensas no lo hicieron tan mal, peor o fueron excelentes. Memo se equivoca y rechaza el balón, pudiendo echarlo a un lado, y ¿por qué un defensa de nosotros no sacó la pelota? Todo va de la mano; el futbol es de unión”, dijo.

Otra de las personalidades que amparó la actuación de Ochoa fue Alberto Aguilar, exfutbolista de Cruz Azul y Tigres, y actual entrenador de guardametas, quien argumentó que los errores deben ser tomados con menos intensidad y más inteligencia.

“Antes de iniciar las eliminatorias era el mejor y ahora es el peor. No seamos extremistas. Memo no es culpable de nada. Tiene su responsabilidad en ese gol, pues fue por cuestión del clima. En el sentido del tiempo y el espacio no calculó bien para poder salir y llegar al otro extremo a darle un puñetazo al balón. No puedo tapar el sol con un dedo y decir que actuó bien, pero todos cometemos errores y no por eso va a dejar de jugar”, sostuvo.

El conjunto que dirige Gerardo Martino fue relegado a la tercera posición en la tabla de clasificación. Mientras que Canadá y Estados Unidos llegaron a 16 y 15 puntos, respectivamente, México se estancó en 14 unidades. El próximo duelo por correspondiente a las Eliminatorias está previsto para enero de 2022 cuando se enfrente a Jamaica el día 27. Antes de ello, se jugará un partido amistoso en contra de Chile en diciembre.

