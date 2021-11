Cinco jugadores de la Selección Mexicana que quedaron fuera de la convocatoria de Gerardo Martino

Mar 7, 2020; Carson, California, USA; LA Galaxy forward Chicharito (14) kicks the ball against the Vancouver Whitecaps in the second half at Dignity Health Sports Park. The Whitecaps won 1-0. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Una nueva convocatoria para conformar la Selección Mexicana que enfrentará partidos de eliminatoria fue dada a conocer por el director técnico Gerardo Tata Martino. En la lista de convocados para los partidos ante Estados Unidos y Canadá se encuentran las principales figuras del Tri en los últimos años como son Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Tecatito Corona.

No obstante, el la lista de jugadores que presentó el entrenador de origen argentino caben los cuestionamientos sobre las ausencias de ciertos futbolistas que atraviesan un buen momento en sus respectivos clubes o que simplemente era común verlos vestir la camiseta del combinado nacional. A continuación te presentamos los cinco nombres más destacados que no fueron tomados en cuenta para las fechas siete y ocho de las Eliminatorias de Concacaf.

Javier Hernández

El máximo goleador de la Selección Mexicana se encuentra borrado del panorama del Tata Martino. A pesar que el delantero mexicano ha tenido un buena temporada con el LA Galaxy de la Major League Soccer, en donde anotó 17 goles, no es considerado por el cuerpo técnico para formar parte de equipo desde aproximadamente dos años.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer que los motivos de su ausencia se deben a una decisión que no tiene que ver con su rendimiento dentro de la cancha, sino a hechos que pasaron fuera de ella: “se dieron situaciones internas que así se decidió mantenerlas. Por lo tanto el Tata ha decidido no convocarlo. En ese sentido, lo que elija él tiene todo mi apoyo”, dijo.

Carlos Salcedo

Jul 10, 2021; Arlington, Texas, USA; Mexico defender Carlos Salcedo (3) controls the ball during the first half of a CONCACAF Gold Cup group stage soccer match against the Trinidad and Tobago at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

El defensor que milita para los Tigres de la UANL era una de las piezas recurrentes dentro de las alineaciones de Martino. Su última presentación con la camiseta tricolor fue en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos. En aquella ocasión, Salcedo se preparaba para entrar en sustitución de Héctor Moreno cuando las cámaras de televisión captaron una fuerte discusión entre el jugador y uno de los auxiliares del técnico. A partir de ello, el defensor no ha vuelto a ser convocado para ningún partido que México ha disputado.

Diego Lainez

El habilidoso jugador mexicano no está considerado entre los jugadores para enfrentar a los estadounidenses y canadienses debido a que se recupera de las consecuencias que le generó una lesión en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El canterano del América se tardó más de dos meses en volver a tener actividad futbolísticas con el Betis de España. El futbolista ha tenido poca participación con el conjunto andaluz en busca de retomar el ritmo.

Gerardo Arteaga

El caso del lateral que juega para el Genk en el fútbol de Bélgica ha generado polémica debido a que su ausencia no se explica con claridad tras mantener un buen nivel y rendimiento en tierras europeas. Arteaga se negó a participar con México en los recientes Juegos Olímpicos y debido a ellos sería las razón más cercana al porqué.

“Desde antes de viajar a los Juegos Olímpicos, desde que hablé que no iba, no he hablado con nadie. No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie, no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba”, dijo en entrevista para Fox Sports a mediados de octubre.

Erick Gutiérrez

La poca continuidad y participación de Guti con el PSV de los Países Bajos sería la razón por la que Martino lo haya excluido del combinado nacional una vez más. Además, el futbolista formado en las categorías inferiores de Pachuca compite en la posición con jugadores que exhiben un mayor nivel: Edson Álvarez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Andrés Guardado, Héctor Herrera o Carlos Rodríguez.

SEGUIR LEYENDO: