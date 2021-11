“Jiménez para mí es un delantero top”: Gregg Berhalter sobre el próximo duelo ante la Selección Mexicana

Raúl Jiménez celebra tras anotar el segundo gol con el que México gano a El Salvador en la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. 13 de octubre de 2021. REUTERS/José Cabezas

Gregg Berhalter, entrenador de la Selección de los Estados Unidos, habló sobre el próximo partido que sostendrá en contra de México por la Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Destacó la presencia del delantero del Wolverhampton Raúl Jiménez en la convocatoria de Gerardo Martino y aseguró que los partidos ante el Tri son de una calidad diferente al resto.

De 48 años de edad, Berhalter y el US Team recibirán a la Selección Mexicana en Cincinnati, Ohio por la jornada siete de la Octagonal Final para decidir a los representantes del área en la próxima justa mundial. Con seis partidos ya disputados, México y Estados Unidos chocarán por primera vez en el torneo. El técnico estadounidense apuntó a que Jiménez será una pieza clave en el desarrollo del juego.

“Jiménez para mí es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles para Wolves, muy activo para Wolves, dando asistencias y haciendo goles. Realmente me gusta ese jugador, es interesante y aporta mucho al equipo”, dijo Berhalter en entrevista para TUDN.

Gregg Berhalter Foto Twitter @USMNT

No obstante, el técnico puntualizó que no sólo Jiménez representará un peligro a su portería, pues el Tri cuenta con delanteros de gran calidad. Agregó que no importa quién salga al terreno de juego, la atención del equipo estará enfocada en no cometer ninguna equivocación en la zona defensiva.

“También me gusta Funes Mori, creo que también es un gran jugador. Para nosotros se trata de nuestra línea de fondo... ¿cómo podemos contener a esos tipos?, ¿cómo se los ponemos difícil? Jiménez solo necesita un espacio muy pequeño para marcar, así que para nosotros son los momentos clave”, dijo.

En un ámbito más general, el entrenador aseguró que la intención de su equipo es la de siempre ganar, sin importar el rival: “para mí es un gran partido, siempre buscamos jugar ante México, tienen un gran equipo, es una gran rivalidad en Concacaf. Me recuerdo a mí mismo participando en partidos de Eliminatoria ante México, es un juego intenso de diferente nivel. Es una gran oportunidad porque México está liderando el grupo e intentaremos alcanzarlos con una gran actuación para ganar”.

México se ubica en la primera posición de la clasificación con 14 puntos obtenidos gracias a cuatros juegos ganados, dos empatados y cero perdidos. Por su parte, los Estados Unidos están en el segundo puesto con 11 unidades y un balance de tres victorias, dos empates y una derrota.

El partido está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 12 de noviembre a las 20:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio TQL.

La convocatoria de México para enfrentar a Estados Unidos y Canadá:

Porteros: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera.

Defensas: Néstor Araujo, Julio César Domínguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno. Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ricardo Ángulo, Sebastián Córdova, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez.

Delanteros: Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín.

