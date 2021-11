Ricardo Ferreti ofreció disculpas por comentarios discriminatorios: “si hay sanciones, las tengo que aceptar”

El entrenador de Tigres UANL, Ricardo Ferreti, camina en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

El entrenador de los Bravos de Juárez Ricardo Tuca Ferreti ofreció disculpas y admitió haberse equivocado en las declaraciones discriminatorias que brindó en conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro de su equipo ante los Tigres de la UANL.

Luego de perder por marcador de tres goles a cero, el director técnico del conjunto fronterizo se presentó posteriormente a la habitual plática con los medios de comunicación. Allí, un reportero inició el cuestionamiento cuando fue interrumpido por el Tuca para realizar los comentarios que hoy son investigados por la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.

“Acepto, fue inapropiado, voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey, tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por lo que representó en el fútbol mexicano, no debo de hacer comentarios inadecuados. Pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas”, dijo Ferreti.

Al respecto, la Federación Mexicana de Fútbol anunció a través de un comunicado que se inició un procedimiento de investigación e informó que una vez analizadas las acciones, la Comisión Disciplinaria emitirá una resolución, la cual se espera se una sanción para el entrenador. Ferreti dijo que aceptaría el castigo sin reclamos, pero al mismo tiempo criticó que su persona sea de las más sancionas dentro del fútbol mexicano cuando existen otros que realizan infracciones y no son responsabilizados.

“Si hay sanciones, las tengo que aceptar, la verdad, dentro de la Liga MX, uno de los mayores castigos y ejemplos es sobre mi persona, digo algo y pago, muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada. Somos seres humanos, cometemos equivocaciones, el único ser perfecto se murió para que fuéramos imperfectos. Hoy en día no aceptamos las imperfecciones del humano, las cobramos todas, aunque hagamos cosas peores que las que estamos criticando”, expresó el técnico de 67 años de edad.

Por último, el Tuca argumentó que se trató de una mala broma y aseguró no tener ningún tipo de problemas con mujeres o quienes forman parte de la comundad LGBT: “no tengo problema homofóbico en ninguna parte. Soy bromista, lo que quiero decir es que los chistes que antes contaba y ahora digo ya no son válidas, no fue mi intención y si en un momento alguien se sintió ofendido, le pido una disculpa”.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, tuvo palabras respecto al caso y en entrevista para TUDN aseguró que no se permitirán insultos de ninguna índole, mucho menos si se tratan de expresiones homofóbicas o machistas.

“Yo reitero que en la Liga MX no se va a insultar a nadie. No se puede insultar a nadie, hemos generado sanciones, anunciamos un veto a un estadio, estaremos cercanos a la Comisión Disciplinaria y las sanciones. Quiero respetar ese proceso y quiero que la propia resolución sea independiente. No quiero anticiparme a la resolución porque la Comisión ha sido contundente con este tipo de conductas”, puntualizó el directivo.

