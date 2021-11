Quién es el comentarista al que Faitelson ofendió en televisión y después se arrepintió

David Faitelson y Martinoli son dos de los alumnos más destacados de José Ramón Fernández. (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

José Ramón Fernández, Jorge Ramos, Ricardo Peláez, Álvaro Morales, entre otros más, la lista podría seguir por horas. Resultaría más sencillo preguntar ¿con quién no se ha peleado David Faitelson? El polémico periodista ha hecho de la confrontación un estilo. En cada emisión en la que aparece a cuadro, hay garantía de explosividad e intercambio de argumentos. Sin embargo, hubo un compañero con el que Faitelson reconoció haberse excedido.

Así lo reveló para el canal de YouTube de Javier Alarcón. De acuerdo con el relato de Faitelson, sus diferencias con Francisco Gabriel de Anda han excedido el plano profesional. “Tuve un desencuentro con Paco Gabriel de Anda. Duro, difícil. Él no alcanza a entender que lo que se dice en el estudio se queda en el estudio. Y cuando salgamos, ya es completamente diferente. No lo entiende así. Quizá yo me pasé demasiado cuando él era directivo de Chivas”, recordó el comentarista.

“Me acuerdo de una declaración de la que me arrepiento, pero es parte de mi estilo. Cuando De Anda era directivo de Chivas, yo dije: “Me da vergüenza haber sido su compañero”

David Faitelson es un referente en los medios de comunicación. (Foto: Twitter/@enriquemr28)

Faitelson reconoció que se arrepintió de aquella frase debido al impacto que causó en el entorno del ex jugador, con quien siempre ha mantenido encendidas discusiones en la mesa de Futbol Picante. En el mismo sentido, David reconoció que siempre intenta que las polémicas formen parte del espectáculo y no traspasen la vida profesional.

“No medí el impacto de esa frase. Según tengo entendido, lo estaba viendo la mamá de él, los familiares... De pronto que alguien diga eso, pues tiene una implicación. Muchas personas no son como yo. Yo no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón con nada, absolutamente con nadie. Pude haber tenido diferencias, pero al final del día no pasa nada. Es parte del trabajo, de la pasión”, argumentó.

El reconocido periodista mencionó además que una ocasión estuvo cerca de ser suspendido de su empresa, pero argumentó que en caso de ser sancionado de esa forma habría optado por renunciar. “Esa necesidad de generar polémica te lleva a tener muchos problemas. El día que a mí me suspendan me voy. Para mí era más ofensa todavía que me suspendieran que lo que me pudieran haber dicho en televisión. Era un castigo más profundo para mí. No puedes ir por la vida todos los días peleando. Tienes que tener cierto cuidado”.

David Faitelson jamás se reserva sus opiniones. (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

A pesar de que su estilo de identifica con la discusión, el propio David mencionó que no es esa su intención en cada programa, pues de hacerlo provocaría un desgaste natural. “Si en todos buscas la manera de hacerles daño... ellos no reaccionan de la misma forma en que tú reaccionas. No te lo tomas personal, pero hay gente que sí se lo toma personal y se guarda cierto rencor. Después es difícil trabajar con ellos”, apuntó.

David Faitelson lleva tres décadas en los medios de comunicación. Comenzó bajo la batuta de José Ramón Fernández, de quien en diversas ocasiones ha expresado considerarse “un alumno”. Después de formar parte de la plana mayor de Azteca Deportes, el comentarista de origen israelí decidió dar el adiós a la empresa del Ajusco para enrolarse en ESPN, donde se encontró a varios de sus ex compañeros.

Hoy en día sus comentarios y trabajos pueden seguirse en programas como Futbol Picante y Cronómetro. Además, Faitelson mantiene una intensa actividad en redes sociales. Precisamente en Twitter también ha sostenido muchas peleas con colegas y con deportistas que le reclaman por sus siempre polémicas opiniones.

SEGUIR LEYENDO: