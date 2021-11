Preocupación en River Plate: la lesión que sufrió el juvenil Peña Biafore al minuto de juego

River Plate no tuvo el mejor arranque ante Patronato, en el compromiso por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol porque antes de que se cumpliera el primer minuto de juego sufrió la lesión del joven Felipe Peña Biafore. El central que luce la 28 en su espalda pidió el cambio luego de una disputa del balón en la que tras afirmarse con la pierna derecha al intentar ganar la posición sintió un dolor en la rodilla que le impidió volver a ponerse de pie.

El juvenil de apenas 20 años tuvo que retirarse en camilla después de esa acción que obligó al árbitro a detener el juego. En su lugar, ingresó Jonathan Maidana para plantarse al lado de Enzo Fernández. La imagen de dolor que dejó el futbolista deja a las claras que su molestia física no es una producto de una lesión sencilla, sino que parece que se trata de algo más grave.

Es que el defensor nacido en Pehuajó ya tiene antecedentes de problemas ligamentarios. En octubre de 2016 se rompió los cruzados a finales del torneo con octava y al año siguiente, en su regreso, sufrió la misma lesión en un encuentro ante Defensa y Justicia. “Al principio estaba muy bajoneado, no lo podía creer. Trataba buscar explicaciones y no las encontraba. Traté de aprender muchas cosas, porque al estar fuera de la cancha, empecé a valorar y disfrutar muchas cosas, como el entrenamiento, los partidos, el vestuario, porque mucho tiempo recuperación lo pasás solo. Trataba de transmitírselo a los chicos, que disfruten a la hora jugar y entrenar. Yo sentía que me estaba probando la vida. Pude salir y mejor, fortalecido, con todas estas enseñanzas que me dejó”, contó en diálogo con La Maquina Radio en mayo de 2020.

Felipe Peña Biafore llegó a al club Millonario en 2012 tras superar una prueba que duró una semana. Si bien en su pueblo jugaba como enganche, rápidamente lo pasaron a la zaga central, aunque también se desempeña como volante.

Ahora habrá que esperar el parte médico que informará el grado de su lesión, pero lo cierto es que River Plate ya ha sufrido 18 lesiones en lo que va del semestre. Pese a esto, el equipo de Marcelo Gallardo sigue siendo el cómodo líder de la Liga Profesional a falta de cinco jornadas para el final de la Liga Profesional. En el duelo ante Patronato, antes de los 40 minutos, el elenco de Núñez ya ganaba 4-0 con tres goles de Julián Álvarez y otro de Agustín Palavecino.

