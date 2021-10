“River no es invencible”: el plan del Ruso Zielinski para terminar con el gran presente del equipo de Gallardo

El DT del Pincha está confiado de cara al choque con River Plata (@EdelpOficial)

Si bien Estudiantes en La Plata hace seis partidos que no gana en la Liga Profesional siempre es un rival de fuste y en este fin de semana enfrentarán al único líder, River Plate, por la fecha 19. Fue el entrenador Pincha, Ricardo Zielinski, el que anticipó que los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán un duro desafío cuando se midan este domingo (20.15) en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

El Ruso disfruta de esta clase de partidos en los que se mide a los equipos grandes y tiene una historia especial con el club millonario, ya que hace una década dirigió al Belgrano que mandó al descenso a la entidad de Núñez en la recordada Promoción.

Pero los tiempos cambiaron y hoy River Plate es el mejor equipo de la Argentina por su funcionamiento colectivo y resultados. Mientras que Estudiantes intentará volver a la victoria, que de conseguirla sería rutilante por el rival y porque el elenco a cargo del Muñeco vienen de ocho triunfos al hilo y un invicto de doce partidos.

“Son los partidos que en el año siempre estás esperando”, dijo Zielinski en la conferencia de prensa de este jueves. “River está en un momento maravilloso, lo que toca lo convierte en gol, pero a mi criterio, no es invencible. Lo importante es hacer un buen partido”, aseguró el estratega del León.

Estudiantes viene de caer 2-1 contra Colón de Santa Fe (@fotobairesarg)

Aunque sabe que para bajar al líder, el conjunto platense deberá hacer un partido perfecto: “Es un rival difícil. El camino para ganar es jugar 10 puntos en todas las líneas, no equivocarse, ser intenso y aprovechar la toma de decisiones”.

Estudiantes suma seis cotejos sin triunfos, (cuatro empates y dos derrotas), le pesa la localía donde no triunfa desde la fecha 8 cuando venció (2-0) a San Lorenzo, el 26 de agosto. River Plate viene jugando cada vez mejor, pero Ruso no se intimida.

El equipo platense estuvo algunas fechas entre los tres primeros y su irregularidad lo llevó a complicarse en la tabla donde hoy marcha décimo con 27 puntos, a 15 del propio River Plate. Más allá de eso el entrenador tiene la confianza intacta para poder conseguir un buen resultado este domingo en el remozado recinto de 1 y 57.

“Yo trabajo, me rompo el alma, no leo diarios, no tengo redes y sé que cuando las cosas vienen mal no necesito escuchar a nadie. El responsable es el entrenador y me hago cargo. Nunca nos había pasado haber bajado del quinto puesto, pero siempre que llovió, paró. Lo sacaremos adelante con trabajo y dignidad”, aseguró.

Gallardo busca ganar su primera liga a nivel local. Ya fue campeón de la Copa Argentina y la Supercopa (Fotobaires)

De cara al encuentro se mostró preocupado por la lesión del defensor Jorge “Corcho” Rodríguez: “Cada vez que no lo tuvimos lo sentimos un montón. Veremos quién lo suplanta en el entrenamiento de mañana. A David Ayala le sirvió el hecho de pelearla y competir, y es una alternativa. Veremos las posibilidades y sistemas que podemos usar el domingo”.

“Fuera de los argumentos que tiene River, que son muchos y muy buenos, será una buena medida. Es un momento lindo para salir adelante”.

Otras frases de Zielinski:

El presente del equipo. “Desde que dirijo, pocos años no tuve una crisis en un campeonato argentino que es muy competitivo. Me hago cargo, son situaciones habituales en los entrenadores y en los clubes. Hay que pensar en un proyecto, si es importante y si puede dar resultados”.

El juego. “Lo más importante y lo que más te acerca a un resultado es jugar bien al fútbol y tener un buen partido. Debemos preocuparnos primero por nosotros”.

Controlar a Julián Álvarez, la figura de River Plate, será una de los desafíos para jugar 10 puntos, como anticipó el Ruso (@RiverPlate)

Futuro. “Es simple lo mío: cuando falten tres partidos, que es lo que había dicho en algún momento, veremos cómo es la campaña, veremos en qué condiciones llegamos al final y qué objetivos conseguimos”.

Apoyo. “Agradezco a Seba (Verón), Agustín (Alayes), la Comisión y a todo el club por el apoyo. La gente siempre se portó excelente conmigo, no tengo más que agradecer. Encontramos un club que es parecido a una familia y que siempre me ha tratado bien. Lo dije en algún momento, en el proceso tenés baches y a nosotros nos tocó ahora.

Otros cambios. “Es probable que vuelva Díaz (Leandro), que está sin dolor de la pubalgia. Pellegrini (Matías) es volante por la izquierda, siempre es importante por esa posición, pero no venía jugando en los Estados Unidos y el hecho de no jugar un año, cuesta. También está Castro (Manuel)... Tenemos variantes para armar el equipo”.

La localía. “Trabajamos para mejorar, para que el equipo salga rápido de esta situación. La localía es algo que en el proceso no hemos podido consolidar como importante para sumar de a tres. No perdemos, pero por empatar tantos partidos se nos escaparon puntos importantes”.

