13 frases de Desábato: la polémica por el pastito de Osvaldo y su error con el Burrito Ortega que quiere enmendar

Desábato reconoció que se equivocó con el Burrito Ortega (Fotobaires)

Retirado como jugador desde 2018 y luego en el rol de entrenador, Leandro Desábato es un personaje con mucho recorrido. Fue DT de Estudiantes de La Plata hasta diciembre del año pasado y mientras sigue buscando un club en el que pueda continuar su carrera como estratega, analizó algunos episodios puntuales de su etapa como futbolista, en la que debido a su fuerte personalidad tejió muchas historias que recordó en una entrevista con el programa Fútbol 910 por Radio La Red.

Entre ellas estuvo su polémica con Daniel Osvaldo, cuando el delantero volvió al fútbol argentino y jugó en Boca Juniors. En un duelo en la Bombonera, el también músico, cansado por una serie de infracciones, tomó pasto y se lo mostró al Chavo Desábato. “Tomá, burro, comé pasto”, le dijo el rockero. Fueron unos instantes, pero aquel episodio de 2015, continuó luego del partido.

“Todo lo que pasa dentro de la cancha, para mí, muere ahí. Después, Osvaldo, dijo que yo le había dicho cosas a Buenanote (Diego) cuando jamás le dije nada a él. Sinceramente, esas cosas no me gustaron, pero ya está, no me molesta en nada porque yo también algo le habré dicho. Si me gustan decir cosas después me tengo que aguantar lo que venga. Pero siempre dentro de la cancha. Después todo lo demás empieza a ser espectáculo y ya no me da. Tuve varios episodios dentro de una cancha y traté de terminarla ahí nomás”, contó Leandro en la sección ping-pong con el periodista Damián Iribarren.

Osvaldo dijo en una entrevista con Radio América que “si vos le decís ’asesino’ a un chico que tuvo una tragedia (Buenanote), sos mala leche. Y si le decís ’macaco’ (Grafite) a un jugador negro en Brasil, sos racista”. Sobre la controversia con el jugador brasileño, Desábato esgrimió: “Seguramente algo le habré dicho, pero en esa no tengo nada que ver”. Por ese supuesto insulto al jugador de San Pablo, Desábato -quien en ese momento jugaba en Quilmes- fue denunciado por Grafite y por el club paulista, por lo que fue detenido cuando terminó el partido, en abril de 2005 por la Copa Libertadores.

El Chavo recordó la polémica con Daniel Osvaldo

Chavo también se refirió a otra polémica por unas palabras hacia Ariel Ortega, pero en este caso reconoció que se equivocó y que quiere pedirle disculpas al Burrito: “Por ahí de lo que me arrepiento de no haber llamado fue lo del Burrito Ortega. Él me paga fuerte, yo le dije en ese momento borracho, pero no fue algo para sacarlo de partido. Me salió, me agarraron las cámaras y sí que me arrepiento”.

“Lo vi en el velorio de Alejandro (Sabella) y la verdad que estuve muy cerca de ir a hablarle y pedirle disculpas. Pero no me dio, me dio vergüenza. Pero es una de las pocas cosas que me arrepiento de no haberlo llamado. Fue un momento de calentura y estaba sacado. No me considero que sea una persona ofensiva y menos con algo serio”, agregó sobre el tema el hombre identificado con el Pincha, donde debutó y se retiró.

Y si bien afirmó que no es cholulo, se arrepintió por no haberse sacado una foto con Diego Armando Maradona. “Se me pone la piel de gallina cuando me lo mencionan. Tuve la posibilidad de conocerlo y la verdad es que no soy cholulo. Jugué con Messi y no me saqué una foto con él. Lo conocí a Diego y tampoco, pero el día de su muerte cada vez que miraba la tele me emocionaba”, confesó.

El día del escándalo en San Pablo cuando quedó detenido

Más frases de Desábato.

Juan Sebastián Verón: “Tengo los mejores recuerdos y tengo que ser agradecido. Cuando estuve en club como compañero, en la Reserva o cuando dirigí al primer equipo, tampoco es que estábamos todo el día juntos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y cosas que no me gustan o no me gustaron las formas, pero una cosa no tapa la otra. Es una persona que le tengo aprecio. Con esa generación es muy difícil que uno se pelee”.

Gimnasia. “Nunca lo dirigiría. De ninguna manera”.

El partido más difícil. “Contra el Barcelona en el Mundial de Clubes”.

Jugar incentivado. “En realidad las situaciones que viví fue cuando el club nos pagaba más de lo normal para ganar. Era el doble o triple de un premio, pero cuando entrás en la cancha te olvidás. Hubo un partido que estábamos para salir campeón en 2010, nosotros empatábamos con Rosario Central y Argentinos perdía 1-3 con Independientes y metió 3 goles en diez minutos. Sinceramente, no creo (en la incentivación)”.

Alejandro Sabella. “En mi carrera fueron los momentos más lindos el año y medio que estuvo en Estudiantes y cuando estuvo en la Selección, que me convocó para jugar partidos amistosos contra Brasil y en las Eliminatorias. Aprendí mucho futbolísticamente, humanamente, culturalmente, realmente era un sabio”.

Junto a Juan Ramón y Juan Sebastián Verón. Desábato admitió que a pesar de alguna diferencia, tiene una buena relación con La Brujita.

Bilardismo. “No lo tuve a Bilardo, pero gente como Alejandro Sabella, que estuvo con él, transmitía cosas de Carlos y uno se siente identificado porque pasé mucho tiempo y es donde me crié. Después el trabajo, la disciplina, ser obsesivo, es algo que marcó Carlos, pero que lo hizo en todos los equipos donde estuvo”.

Ganar o jugar lindo. “Ganar”.

Su cuerpo técnico. “Lo vamos a cambiar porque el Chapu (Braña) después de la experiencia que tuvimos en Estudiantes, medio que quería estar un poco aislado, no sabía lo que quería, por ahí se quería largar solo o no sabía”.

Desábato quiere volver a dirigir, pero afirmó que cambiará su cuerpo técnico

Volver a Estudiantes. “Voy todos los días porque mi hijo juega ahí. Ahora a trabajar, a corto plazo digo que no. Los resultados mandan. Se encaró un torneo donde no hubo promedios, no se sabía cuándo iniciaba. Cuando me hice cargo fue antes de la pandemia donde tenía a Marcos Rojo, Schunke (Jonathan), Mascherano (Javier), Sánchez (Facundo), Nahuel Estévez, “La Gata” Fernández (Gastón), Retegui (Mateo), y por diferentes motivos cuando volvimos de la pandemia no había ninguno. De los cuales, seis, siete eran titulares con Milito (Gabriel). Fue algo así, atípico, algo anormal, y en un equipo nuevo, post pandemia, algunos jugadores grandes se me fueron lesionando y no se nos dieron los resultados. Duele porque era nuestra casa, pero nadie se imaginó una pandemia donde estuvimos siete meses encerrados”.

Técnico que se sacó selfies. “Lo de las fotos no lo vi nunca. Sí que cuando iba al freeshop le regalaba cosas a los periodistas y que a veces no iba a los entrenamientos. O no salía a los entrenamientos”. No quiso decir el nombre y cuando le preguntaron si era Gustavo Matosas respondió “corroboralo”.

Tiempos del fútbol. “No me gusta la poca paciencia que hay. En general en todo, los periodistas, los medios, si gana un día ‘es el mejor’, si pierde ‘es el peor’. Antes a mí me gustaba mirar mucho porque debatían y hablaban de sistema y hoy se busca mucho más un escándalo, ‘si salió’, ‘no salió’. Es un poco cansador y sinceramente me cansa. Estamos en el medio y sabemos convivir, pero esa intolerancia que tenemos, en todo sentido, no solo en el fútbol”.

