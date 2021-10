Sebastián Villa pidió disculpas en Boca y afirmó: “Tomé una decisión errada”

Sebastián Villa rompió el silencio tras el último entrenamiento de Boca Juniors en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza: “Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”. El delantero xeneize estaría entre los convocados de cara al partido del sábado contra Gimnasia La Plata en la Bombonera por la Liga Profesional.

La última vez que Villa jugó por los puntos con la camiseta xeneize fue en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en Brasil, la noche del escándalo tras la eliminación. Ese 21 de julio, el delantero de 25 años fue grabado por varias cámaras del estadio Mineirao e informado por el club local y la Policía brasileña, que lo acusaron de provocar desmanes que derivaron en su suspensión de 6 cotejos según informó la Conmebol. Apenas registró dos cotejos oficiales (de esa serie contra el Galo) en lo que va del semestre.

“Tengo la mentalidad fuerte por lo que ha sucedido con mi madre (la operaron del corazón), eso me ayudó a tomar esa decisión que no me parece que haya sido correcta. Por eso estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué. Les pido disculpas a todas las personas que han creído en mí. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque”, añadió el colombiano de 25 años que se siente en falta por haber viajado a su país por varias semanas desentendiéndose de sus compromisos con el equipo.

Villa volvería a tener acción el sábado ante Gimnasia (REUTERS/Juan Mabromata)

El Cafetero se plantó ante el Consejo de Fútbol con la firme idea de ser transferido luego de la eliminación de la Libertadores. Pero como no existió acuerdo económico con la última institución que presentó una oferta por sus servicios (Brujas de Bélgica), elevó una carta avisando que viajaría a Colombia para visitar a su madre, intervenida del corazón. Su regreso demoró más de la cuenta y desde que arribó a Argentina, se entrenó de mixta: entre trabajos diferenciados para ponerse a punto física y futbolísticamente y otros con el resto de sus compañeros.

“Siempre tuve el sueño de jugar en Europa. De pronto llegó una oportunidad que yo veía, pero me parece que tomé una decisión que no era. Eso pasó. Estoy aquí para ponerle el pecho a la situación y entrenándome de la mejor manera desde que llegué, callado y aguantando todo lo que tenga que aguantar. Estoy aquí para aportar”, sentenció.

El ex Deportes Tolima reveló que les habló a sus compañeros y se disculpó, así como también lo hizo con la directiva boquense: “Espero que me entiendan, vi una oportunidad. Voy a trabajar día a día para seguir de la mejor manera cuando me toque jugar. Quiero estar en la cancha, compartir con mis compañeros, el día a día con ellos... Amo el fútbol, amo mi trabajo, siempre fui un gran profesional. Ahora solo pienso en hacer las cosas bien. Lo importante es que uno reconozca los errores para ir para adelante”.

Villa figuraría en la próxima lista de concentrados de Boca Juniors

Por último, se refirió al “percance” que tuvo con la dirigencia y rogó perdón para volver a ser considerado por el cuerpo técnico: “Vengo trabajando muy bien desde que llegué. Si me toca jugar, voy a representar estos colores como lo he hecho desde que llegué. Siempre he dado el máximo por estos colores, por el club. Si me toca jugar, voy a dar el máximo por mis compañeros, por la gente que ha creído en mí. Por mi familia. Voy a demostrarlo en la cancha”.

Todo hace indicar que Battaglia lo considerará para el partido del próximo sábado (arrancará a las 20:15) en la Bombonera, por la Fecha 19 de la Liga Profesional. El rival será Gimnasia La Plata, previo al choque por las semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors del miércoles 3/11.

