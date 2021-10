Weigandt decidió operarse y lo confirmó con una emotiva carta: cuanto tiempo lo perderá Boca Juniors

Chelo Weigandt abandona el campo de juego ante Vélez Sarsfield por una lesión en el hombro derecho (Fotobaires)

Luego de negar una posible intervención en su hombro derecho, Marcelo Weigandt terminó confirmando que se pondrá a disposición de los médicos quienes le recomendaron operarse. Luego de una interconsulta, el lateral aceptó someterse a la operación y lo informó con una carta en su cuenta de Instagram. De inmediato, el Chelo recibió el apoyo de muchos de sus seguidores y luego de la recuperación espera volver cuanto antes, aunque su retorno demandará al menos cuatro meses.

“Quiero agradecer todos los llamados y mensajes que he recibido, y también agradecer al club, sus autoridades, cuerpo técnico y compañeros, y destacar el acompañamiento del departamento médico del club que me dio atención dedicación y contención, y que me explicaron para que yo pueda interpretar que de seguir jugando con esta lesión se podría empeorar el cuadro y no sería beneficioso para nadie”, reconoció el defensor.

“En un primer momento, al sentirme bien, me traicionaron las ganas de jugar en el equipo de mis amores y pensé más con el corazón que con la cabeza. Hoy después de haber hablado con el cuerpo médico del club que me vio crecer y en los que confió plenamente, voy a someterme a los que ellos crean necesario para volver en plenitud lo antes posible a dejar la vida en cada partido. ¡Vamos Boca!”, agregó.

El susto para el jugador y todo Boca Juniors llegó a la media hora del partido del domingo pasado ante Vélez, cuando el Chelo sufrió un fuerte dolor en su hombro derecho que lo obligó a salir de la cancha. Si bien el futbolista reparó en tener que pasar por el quirófano y hasta salió a desmentirlo por la mencionada red social, luego reflexionó ante las explicaciones de los médicos.

“Por su bien y salud, le recomendamos que se opere lo antes posible porque será lo mejor para su carrera deportiva. No lo podemos obligar. Le explicamos todo a su papá y se lo recomendamos firmemente”. indicó el médico del primer equipo, Rubén Argemi.

Weigandt sufrió una luxación de hombro derecho “que fue reducida en el campo”, indicó el parte médico que publicó este lunes Boca Juniors. Ya había sufrido una lesión similar en 2019 jugando para la Reserva del Xeneize y en ese momento lo superó con rehabilitación. Con esta decisión el futbolista estará, al menos, cuatro meses fuera de actividad. Se trata de una baja considerable para el entrenador Sebastián Battaglia.

Esta mala noticia para el DT se suma a otras dos lesiones. Marcos Rojo padeció una “contractura en sóleo izquierdo”. El zaguero central se fue del estadio de Liniers rengueando por una molestia en el gemelo.

En tanto, Jorman Campuzano sufrió una “lesión muscular grado II en vasto interno (cuádriceps)”. De esta manera, el colombiano no podrá jugar este sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata y tampoco llegaría para el duelo del próximo miércoles 3 de noviembre ante Argentinos por la semifinal de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Para dicho duelo también es una incógnita la presencia de Rojo.

La derrota ante Vélez en Liniers le salió bastante cara a Boca Juniors ya que perdió terreno entre los primeros de la Liga Profesional y también se llevó tres jugadores lesionados.

