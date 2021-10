Jesús Corona aseguró que el liderato del América tiene sin cuidado a Cruz Azul

Jesús Corona Foto: Twitter @jesuscorona01

El portero y capitán de Cruz Azul, José de Jesús Corona, sostuvo que en La Noria les tiene sin cuidado el paso de las Águilas del América en el Grita México 2021, mismo que lidera en solitario con 31 puntos. El futbolista celeste habló este viernes en conferencia de prensa previo al inicio de la jornada 15 en donde su equipo enfrentará a Guadalajara.

Si bien el próximo duelo que Cruz Azul sostendrá será ante las Chivas, Corona se vio cuestionado por la prensa sobre lo que opinaba acerca del momento que vive su máximo rival en el campeonato. Al respecto, contestó de forma tajante que a ellos no les importa ni les genera la menos preocupación. Aseguró que el equipo está enfocado en su propio trabajo y que serán protagonista al entrar a la fase final.

“Nos tiene sin cuidado, cada quien hace su trabajo para beneficio de su club. Qué bueno para ellos y su gente, pero nosotros trabajamos para nosotros y nuestra gente. Lo importante es trabajar para uno mismo y encontrar el mejor jugador de cada uno y entrando a liguilla seremos contendientes para defender el título y sabemos que tenemos la capacidad y calidad”, expuso el veterano de 40 años de edad.

Será en la jornada 16 cuando celestes y azulcremas choquen en la cancha del Estadio Azteca en una nueva edición del Clásico Joven. Mientras que el América lidera el torneo y ya aseguró como mínimo el repechaje, Cruz Azul pelea por meterse dentro de los primeros cuatro lugares para obtener un boleto directo a la Liguilla. Este sábado visitarán el Estadio Akron para intentar llevarse los tres puntos ante las Chivas y llegar óptimos ante el primer lugar.

“Una victoria nos puede motivar bastante en la confianza para seguir adelante. Ahora estamos concentrados contra Chivas, que levanta expectativa y será importante primero pensar en esto, aunque sin descartar el juego ante América, que se vive intensamente para todos. Nosotros estamos conscientes de la situación en la que nos encontramos, que dependemos de nosotros para lograr el objetivo que es terminar dentro de los primeros cuatro. Hay poco margen de error”, dijo el guardameta.

Por último, Corona comparó la situación actual y la del torneo pasado, en donde a estas alturas, la Máquina lideraba la tabla de clasificación. Comentó que, aunque no existen excusas para no rendir como quisieran, sí existen ciertas situaciones que han mermado el rendimiento del equipo. Además el capitán se mostró confiado en las capacidades de sus compañeros.

“Son circunstancias totalmente distintas. En este momento no es por excusarse, pero hemos tenido bajas considerables, no hemos tenido una alineación constante, no tuvimos la pretemporada que quisimos, pero tenemos que aceptar la manera en la que se presentó este torneo. Confío plenamente en mis compañeros, sé que tenemos grandes delanteros, los necesitamos en este momento y sé que van a dar la cara como siempre lo han hecho”, indico Chuy.

