“Nunca estuve de acuerdo”: Miguel Herrera sobre su salida del América

En vísperas del enfrentamiento entre los Tigres de La UANL y las Águilas del América por la jornada 15 de la Liga BBVA MX, Miguel el Piojo Herrera charló para los micrófonos de ESPN en donde habló, entre otro temas, de cómo vivió su salida del banquillo azulcrema y dijo que las puertas están abiertas para en un posible regreso en el futuro, aunque eso sí, dejó claro que ahora su prioridad es el conjunto de Nuevo León.

Herrera fue separado como director técnico del América en diciembre de 2020 tras darse a conocer un comunicado de la directiva en el que se explicaba que los motivos eran “los resultados obtenidos y las actitudes dentro de la cancha”. En aquél semestre, las Águilas fueron eliminadas en los cuartos de final de la Liga MX por las Chivas de Guadalajara y en semifinales de Concachampions por Los Angeles FC. En este último partido, el técnico tuvo un conato de pelea a la que el comunicado hace referencia.

“Mi salida solamente. Fue lo único que no me gustó. Nunca estuve de acuerdo, pero bueno, no pasa que tú estés de acuerdo o no. La decisión la tomó una persona y hay que aceptarla aunque no te guste, y pensar en lo que sigue. Afortunadamente lo que ha seguido para mí ha sido extraordinario”, dijo el Piojo ante el cuestionamiento del periodista de saber sobre las sensaciones que le dejó su despido.

Fotografía de archivo del entrenador mexicano, Miguel Herrera. EFE/Miguel Sierra

Y aunque el comunicado de la institución informó sobre los argumentos de la decisión, Herrera aseguró que en ningún momento alguno de los directivos del club le explicó a detalle cuáles eran los motivos.

“No, no me dijeron (los motivos). Santiago y yo estábamos extrañados. Fue una decisión tomada por una persona. Yo lo dije ‘no estoy de acuerdo con la decisión que están tomando’, pero tengo que aceptarla, así es el fútbol”, comentó el técnico, pero reiteró que no existió o existe algún problema personal: “estoy agradecido al 100 y al 1000, y al porcentaje que quieras, con lo que me dio esa institución”.

De esa misma forma, Miguel no cerró las puertas a un posible regreso a las filas de Coapa en un futuro y en la que sería la tercera etapa con el club: “agradecido al señor Emilio (Azcárraga), porque primero acepta las condiciones para que llegara por segunda vez, cuando venía de la selección. Estaba agradecido con él y dijo que, si tuvimos pasado y presente, quién quita que no podamos tener futuro”.

Finalmente, el Piojo hizo hincapié en que actualmente su único objetivo es lograr cosas importante con su nuevo equipo y que a pesar de las altas expectativas que dejó su antecesor, Ricardo Ferretti, luchará por superarlas.

“Acá la vara está altísima. Ricardo ha dejado una vara casi inalcanzable. He llegado una gran institución que también te exige muchos resultados, que la gente también está apoyando”, advirtió el técnico y sobre su partido del próximo domingo opinó que “será un partido importante, porque los puntos son especiales. Para todos son importantes, pero América tiene un torneo más y si queremos estar entre los cuatro primeros, debemos sumar puntos y mantenernos en ese estatus”.

SEGUIR LEYENDO: