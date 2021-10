Dolorosa lesión de un futbolista de Huracán antes del clásico: se rompió la tibia izquierda

La victoria de Huracán ante Banfield en el Sur del Gran Buenos Aires tuvo un lunar: la lesión de Lucas Merolla. El encuentro ya estaba prácticamente liquidado a favor del Globo, que se imponía 3-1 en tiempo de descuento (luego haría un tanto más), cuando el defensor central tuvo un cruce con Mauricio Cuero en el que se fracturó el tercio medio de la tibia izquierda. Una baja sensible.

Merolla no solamente se convirtió en el último tiempo en una de las figuras del elenco dirigido por Frank Darío Kudelka, sino que además era uno de los referentes del plantel. Justo antes del clásico de barrio ante San Lorenzo (será el domingo desde las 18 en Parque Patricios), el Quemero perdió a un bastión.

El parte médico de la entidad de Alcorta y Luna precisó: “Lucas Merolla sufrió una fractura de tercio medio de tibia izquierda. En las próximas horas será intervenido. El central está en su casa, con la zona inmovilizada. Una vez operado, se sabrá el tiempo de evolución. ¡Fuerza Flaco! La Quema está con vos”. Aunque todavía no se detalló cuánto demandará su rehabilitación, estiman que estará entre 4 y 6 meses fuera de las canchas. O sea, no tendrá actividad por el resto de 2021.

El parte médico oficial de Huracán

El Flaco compartió un sentido mensaje por el apoyo recibido en su cuenta de Instagram: “Quiero agradecer de corazón por cada mensaje que recibí desde ayer que me toco llevarme la peor parte en una jugada desafortunada. Hoy me toca estar fuerte y afrontar esta recuperación de la mejor manera para volver lo mas rapido posible. Muchas gracias por su cariño y apoyo que me brindan , me hace ser fuerte en un momento difícil. Les mando un saludo enorme y gracias por sus mensajes”.

Enseguida, muchos compañeros, hinchas y amigos firmaron en su cuenta. Incluso ex compañeros como Norberto Briasco, hoy en Boca, lo alentaron: “Vamos hermano, vas a volver mejor que nunca. Te quiero mucho y a muerte con vos”. Y hasta Marcos Rojo, rival el sábado pasado por la Liga Profesional, aprovechó para animarlo: “Dale flaco a meterle con todo a la recuperación sos una bestia y vas a volver muy bien !!! toda la fuerza y estamos con vos”.

El mensaje que compartió Merolla en su cuenta de Instagram

En diálogo con TyC Sports, el 6 expresó: “Cuero me escribió, se sentía mal pero le dije que no tenía nada que ver. Un poco me confié, él recién había entrado y estaba con toda la energía. La culpa fue mía. Me escribió muchísima gente ni bien pasó y junto a mi familia me dan fuerzas. Agradezco el cariño”. Y concluyó: “Hoy estoy tranquilo, pensando en estar fuerte. Sentí que la tibia me habla quedado ‘jugando’ cuando me quise apoyar. Se me cruzó todo por la cabeza, estoy a poco de ser padre también. Fueron muchas emociones, impotencia por la jugada”.

