La furia del Pepe Sand contra Zubeldía tras ser reemplazado: “No juego más”

Lanús le ganó 3-1 a San Lorenzo este miércoles en el Nuevo Gasómetro por la fecha 17 de La Liga Profesional en un duelo en el que se vivió un episodio inusual por el enfado de José Pepe Sand contra su entrenador, Luis Zubeldía, luego de haber sido reemplazado a los 73 minutos.

El delantero de 41 años, que lleva 10 goles en el torneo y es uno de los máximos artilleros junto con Martín Ojeda, de Godoy Cruz, y Julián Álvarez, de River Plate, no está acostumbrado a dejar el campo de juego sobre todo si su equipo está empatando, como lo estaba en ese momento. Es que el técnico entendió que era el momento de Rodrigo de la Vega, para encontrar más movilidad en ataque, y optó por sacrificar a su emblema.

Sand no reaccionó de la mejor manera y tras cruzar la línea de cal tiró la cinta de capitán al suelo y gritó “¿Por qué me sacás, Luis?”. No conforme con esto, siguió enfurecido: “No juego más”, esbozó según el cronista de campo de juego de la transmisión de la señal Fox Premium. Por su parte, Zubeldía optó por el silencio.

Lo cierto es que el cambio le dio la razón al entrenador porque de inmediato Lanús acorraló a San Lorenzo y consiguió el 2-1 con el gol de De La Vega y sobre el final Ángel González selló el 3-1 final. Lo curioso es que Sand se quedó en silencio y no festejó el gol de su equipo, lo cual marca la bronca que sentía por haberse marchado del campo de juego.

Pepe, emblema del Granate, no marca desde la fecha 10, cuando su equipo igualó1 a 1 ante Sarmiento el 4 de septiembre. Pese a eso, su rendimiento suele ser vital para el equipo y su referencia es fija en cada ataque. Pero esta vez la modificación le salió bien a Zubeldía.

Habrá que esperar ahora para saber si esto será simplemente un enojo de partido o si el enfado del goleador desata una crisis en el vestuario de un equipo que alcanzó los 30 puntos con la victoria ante San Lorenzo y se ilusiona con clasificarse a la Copa Libertadores 2022. Por ahora, está en zona de Sudamericana, sexto en la tabla general, pero a tres puntos de Talleres, que ocupa el último puesto de acceso al máximo certamen.

SEGUIR LEYENDO: