Liga MX: dónde y a qué hora ver el cierre de la fecha 14 de los partidos del día de hoy

Tras los partidos disputados la tarde y noche de ayer, la actividad del Liga MX continúa este miércoles 20 de octubre con cuatros partidos correspondientes al cierre de la fecha 14 del torneo Grita México Apertura 2021. La última doble jornada del semestre finalizará con los duelos entre Toluca vs Necaxa, León vs Pumas, Tigres vs Pachuca y Tijuana vs Guadalajara.

Toluca vs Necaxa

Los Diablos se enfrentan a los Rayos en un duelo en el que lucen como favoritos a llevarse los tres puntos. A pesar de que los mexiquenses se presentan sin haber podido conseguir una victoria en sus últimos cuatro partidos, aún se mantienen en la parte alta de la clasificación con 23 unidades y de ganar, podrían desplazar al Atlas y ponerse sublíderes. Por su parte, el conjunto de Aguascalientes registra apena un triunfo en los más recientes siete partidos de liga. Los Rayos se ubican en la antepenúltima posición con trece puntos.

¿A qué hora? 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México.

¿Transmisión? Por la señal de TUDN.

León vs Pumas

Los Panzas Verdes recibirán a los Pumas en un duelo en donde los locales se pelean un puesto en la zona de repechaje o incluso un boleto directo a la fase final del campeonato, la Liguilla. León se encuentra en el puesto siete de la tabla con un partido menos que la mayoría de los clubes, por lo que, de conseguir resultados positivos escalarán peldaños y se ubicarán dentro de los clasificados directos. Los auriazules penúltimos de la clasificación con once unidades.

¿A qué hora? 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio León, en León, Guanajuato.

¿Transmisión? Por la señal de Claro Sports.

Los Pumas llegaron a Guanajuato el martes 19 de octubre para disputar su partido contra León Foto:Twitter @PumasMX

Tigres vs Pachuca

Los Tigres de Miguel Herrera buscan meterse entre los primeros cuatro lugares para obtener uno de los boletos directos a Liguilla. Para ello tendrán que vencer a los Tuzos de Pachuca en la cancha del Estadio Universitario, equipo que pelea a su vez, por estar en la zona de repechaje. Ambos clubes suman cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

¿A qué hora? 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

¿Transmisión? Por la señal de TUDN.

Tijuana vs Guadalajara

Serán los Xolos y las Chivas los encargados de finalizar la actividad de la última jornada doble del Grita México A21. El equipo fronterizo se presentará ante su afición como el peor conjunto clasificado, pues es está ubicado en el fondo de la tabla. Enfrente, estará el Rebaño Sagrado, escuadra que se encuentra de lleno en la pelea por un boleto de repechaje o incluso uno directo. Las Chivas lucen como favoritas pues su rival sólo ha conocido el triunfo una vez en el torneo, hace seis jornadas.

¿A qué hora? 21:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.

¿Transmisión? Por la señal de Fox Sports.

