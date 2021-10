Con Raúl Jiménez en la cancha, Wolverhampton consiguió remontar al Aston Villa de último momento

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Villa Park, Birmingham, Britain - October 16, 2021 Wolverhampton Wanderers players celebrate after Ruben Neves scores their third goal REUTERS/Hannah Mckay

El mexicano Raúl Jiménez participó en el juego en donde el Wolverhampton Wanderes logró remontar el marcador al Aston Villa en el tiempo de reposición por la jornada ocho de la Premier League. El delantero entró al minuto 88 cuando el marcado estaba empatado a dos anotaciones. Rubén Neves marcó el gol de la victoria siete minutos después.

Tras un pésimo comienzo de temporada donde perdieron los primeros cuatro juegos, los Wolves han ligado ahora su cuarto triunfo con la victoria de este sábado en la liga. El delantero formado en las categorías inferiores de las Águilas del América estuvo en el banquillo de sustituciones gran parte del juego.

El entrenador de los Lobos, Bruno Lage, decidió no utilizar a Jiménez como titular debido a la carga física que el futbolista ha tenido en las últimas dos semanas en donde ha disputado cuatro partidos. El futbolista viajó con Selección Mexicana a la Ciudad de México para enfrentarse a Canadá y Honduras, después se trasladó a Centroamérica para chocar con El Salvador. Una vez finalizada la actividad de las eliminatorias de Concacaf, regresó al Reino Unido para concentrase con su club.

Raúl Jiménez Foto: Twitter @premierleague

Durante la primera mitad no hubo goles por parte de ninguna de las escuadras, por lo que el resultado se mantuvo cero por cero durante los 45 primeros minutos. El segundo periodo arrancó de forma positiva para el equipo birminghense, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un gol de Ings a los pocos minutos de la segunda mitad, concretamente en el minuto 48. De nuevo anotó el conjunto local gracias a un tanto de Mcginn en el minuto 68, permitiendo el dos a cero.

Sin embargo, Wolverhampton Wanderers redujo distancias gracias al acierto de cara a portería de Saïss en el minuto 80. A través de un tanto de Coady, los Wolves consiguieron empatar el marcador en el minuto 85. Finalmente, el equipo de Jiménez remontó con un gol de Rúben Neves en el último suspiro del partido, en el 95, para un resultado de tres goles a dos en favor de los Wolves.

Así, el Jiménez y el Wolverhampton lograron su cuarto triunfo en la temporada para una cosecha de doce puntos. Se ubican en la posición ocho en la tabla general (a falta de los que pueda moverse luego de jugarse los demás juegos). La próxima jornada, los Wolves se enfrentarán al Leeds United que dirige Marcelo Bielsa.

En resultados de esta fecha ocho están: Watford 0-5 Liverpool, Southampton 1-0 Leeds, Norwich 0-0 Brighton, Leicester City 4-2 Manchester United, Manchester City 2-0 Burnley, y restan Brentfor vs Chelsea, Everton vs West Ham, Newcastle vs Tottenham y Arsenal vs Crystal Palace.

