Para Canelo Álvarez, una tercera pelea con Gennady Golovkin no está descartada

Previo a su combate del próximo 6 de noviembre contra el estadounidense Caleb Plant, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez habló para los micrófonos de ESPN y aseguró que una tercera pelea contra el kazajo Gennady Golovkin no está descartada.

El nacido en Guadalajara no cerró las puertas a completar una trilogía de combates contra Triple G si eso es lo que el público desea, pero puntualizó que su presente es mucho mejor que el de su rival. También cuestionó a su contrincante sobre lo que ha logrado desde que se enfrentaron.

“Yo estoy puesto para todo. Estoy puesto para hacer las mejores peleas, creo que estoy haciendo mucho mejores cosas que él. ¿Dónde está él? ¿Qué ha hecho después de que peleó conmigo? Nada. Yo estoy haciendo cosas importantes en mi carrera, venciendo a campeones, quitando invictos, dime dónde está él. Yo estoy puesto para hacer cualquier pelea que la gente le interese. Ahorita tengo compromisos importantes, quiero cumplirlos y después ver que viene”, expresó el mexicano de 31 años de edad.

Saúl Álvarez Foto: Twitter @Canelo

De la misma forma, Canelo reflexionó sobre lo sucedido en la ceremonia de pesaje de su siguiente pelea en la que intercambió insultos y agresiones físicas con su rival. Dijo no estar de acuerdo con esas acciones, pero afirmó que en ocasiones se debe de responder de alguna forma ante una agresión.

“Desgraciadamente se salió de control, pero no es como me gustan hacer las cosas. Siempre me gusta respetar el rival, hablar arriba del cuadrilátero, Pero llega un momento en que tienes que defenderte de alguna manera o responder y fue lo que pasó”, explicó el pugilista.

A pesar de lo sucedido, ese día y durante los constantes intercambios de declaraciones, el mexicano reconoció las fortalezas de Plant en análisis trabajado. No obstante, se mostró seguro al decir que aun con lo bueno que pueda ser su rival, él se encuentra en otro nivel boxístico.

“Lo que veo es que es un gran peleador, un gran boxeador, saber manejar muy bien su yap, sabe manejar muy bien sus piernas, pero como lo dije, estoy en un nivel totalmente diferente. En los primeros asaltos es que se va a mover, va a boxear, va a hacer difícil la pelea. Yo creo que eso es lo que se me va a complicar un poco”, advirtió.

Momento en el que Saúl Álvarez y Caleb Plant se agreden físicamente durante el pesaje.

Por último, Saúl Álvarez reconoció que de vencer al estadounidense, se convertiría en uno de los mayores triunfos de su carrera por lo que significaría. De ganar, Canelo unificaría todos los títulos de las 168 libras de peso, algo que ningún boxeador mexicano ha logrado en la historia.

“Sería uno de los más grandes logros de mi carrera. Muy pocos han logrado unificar en la historia del boxeo. Nadie en México, nadie en Latinoamérica, nadie en este peso. Entonces yo creo que sería uno de los más importantes. Amo lo que hago, siempre estoy en el gimnasio. Siempre me mantengo bien físicamente y me encanta estar aquí ¿por qué no estar peleando?” finalizó el Canelo.

