Malas noticias en River Plate: Matías Suárez deberá ser operado de la rodilla

Marcelo Gallardo no para de acumular contratiempos de cara a la recta final de la Liga Profesional de Fútbol. En las últimas horas se confirmó que finalmente Matías Suárez deberá ser operado de su rodilla derecha, por lo que no formará parte de la delegación que el próximo domingo visite el Florencio Sola para enfrentar a Banfield.

“Lo de Suárez fue una baja importante para nosotros, es un futbolista de muchísima jerarquía y no pudo estar a disposición nuestra en este último tiempo. Está mejor, pero no como quisiéramos. No hemos podido contar con él, esperemos que esté mejor para que esté disponible algún tiempo. Es una baja importante para nosotros”, había comentado en la previa al Superclásico ante Boca el Muñeco.

Según le informaron a Infobae, la operación en la rodilla será el martes 12 de octubre y demandará una recuperación aproximada de 3 ó 4 semanas. La misma será para realizar una “limpieza” en la zona, con la intención de descubrir qué era lo que provocaba la sinovitis.

Aunque el delantero formó parte de la nómina del Millonario en las últimas cuatro presentaciones (ante el Xeneize ingresó a poco del final por Julián Álvarez), el cordobés hace varios encuentros que no se encuentra al ciento por ciento en lo físico. Su último partido como titular fue el 27 de agosto, en la victoria por 2 a 0 ante Aldosivi y luego solamente disputó unos minutos ante Arsenal y Boca.

