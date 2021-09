“Tuve miedo”; Hirving Lozano da detalles de cómo fue la grave lesión que sufrió en la Copa Oro

Foto de archivo de Hirving "Chucky" Lozano con la ceja sangrando tras chocar con Marvin Phillip. Texas, EEUU. 10 de julio de 2021. USA TODAY/Kevin Jairaj

El mexicano Hirving “Chucky” Lozano habló en entrevista para ESPN y dio detalles sobre la lesión que sufrió en la cabeza y que lo dejó fuera de la Copa Oro con México. El delantero aseguró que tuvo miedo, pues varios expertos en la salud le dijeron que el riesgo de agravarse fue muy alto.

Fue le pasado diez de julio en donde el ex Pachuca y ex PSV salió de cambió en el México-Trinidad y Tobago apenas a los 18 minutos de juego debido a un fuerte golpe que recibió en el cráneo. Tras ser empujado por un defensa caribeño, el mexicano se estrelló contra la rodilla del portero Marvin Phillip.

Al ser cuestionado sobre las sensaciones del tiempo que estuvo fuera y de la gravedad de la lesión, Lozano contestó: “Claro que sí (me asusté). Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda o derecha, me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo, entonces aquí tengo la cicatriz. Fue muy complicado la verdad. Tuve mucho miedo, pero mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme”.

Además, aseguró que fue un momento que le ha permitido reflexionar sobre la importancia de la familia y otros temas fuera del fútbol. “Chucky” fue titular en el primer juego del Tricolor en el torneo de la Concacaf y estuvo aproximadamente un mes sin actividad desde entonces.

“Creo que más porque cuando tienes hijos es ver por ellos. Como te dije, muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones porque dejas dos niños, a una señora sola. Entonces la verdad para mí fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas”

Un caso parecido

Raúl Jiménez se fracturó el cráneo en un choque con David Luiz a finales de 2020. (Foto: Twitter/@Raul_Jimenez9)

El también delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez también fue protagonista de una fuerte lesión en el cráneo. No obstante, la gravedad fue mucho mayor a la de Lozano puesto que sufrió una fractura que lo alejó de las canchas por más de medio año. Al respecto, “Chucky” tuvo también tuvo palabras para su compatriota y celebró la recuperación del futbolista que juega en el Wolverhampton de Inglaterra.

“En lo personal me da mucho gusto que regrese porque para él fue más complicada la lesión. Fue difícil. Lo principal es la salud y siempre aporta mucho a la selección y al grupo. Es un gran jugador y un gran ser humano” dijo Lozano y añadió que la competencia en Selección Mexicana será fuerte con su vuelta “Él (Gerardo Martino) ya decidirá quién será el titular o no, pero siempre es bueno que un jugador fuerte venga a selección”.

Finalmente, “Chucky” habló del paso actual de su equipo en la Serie A y se dijo feliz por lo logrado hasta el momento. El Napoli marcha líder del campeonato italiano luego de seis fechas disputadas con una marca perfecta de victorias y 18 puntos obtenidos.

“Ha sido un comienzo muy bonito. En este Napoli tenemos grandes jugadores, grandes personas y ojalá cumplamos los objetivos que tenemos en mente. Es un nuevo torneo, un nuevo comienzo y es una oportunidad de hacer cosas buenas e historia”, finalizó el mexicano.

