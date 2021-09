De Hugo Sánchez a Chicharito: a qué edad llegaron a Europa los referentes mexicanos

Sebastián Córdova es uno de los mejores prospectos que tiene México en la actualidad (Foto: Molly Darlington/Reuters)

El ascenso de Sebastián Córdova ha sido veloz, tanto que ahora sueña con jugar en el viejo continente. Sus actuaciones, tanto en el América como en Selección Nacional, lo han colocado como uno de los elementos más prometedores que tiene el balompié mexicano. Sin embargo, no puede considerarse como un descubrimiento, con 24 años de edad, el originario de Aguascalientes, cree en su juventud pero también sabe que para dar el salto a Europa ya es alguien “grande”.

“Ojalá (pueda salir). Ya tengo mi edad y para emigrar ya me siento medio grandecito. Si no es este año, el que sigue ya voy a tener ar 26 años, digo, ya estoy medio grande; sería buscar un buen club y romperla allá. No es como Edson Álvarez, que fue al Ajax para después ir a otro club, yo a mis 25 o 26 años tengo que ir ya a un buen club. Me gustaría jugar en España o Inglaterra”, expresó Sebastián en una entrevista con El Escorpión Dorado.

La salida del flamante número 10 de las águilas luce cercana y lejana al mismo tiempo. Ya se ha hablado de acercamientos de otros clubes para ficharlo; su carta está valuada en EUR 12 millones y mantiene contrato con los azulcremas hasta 2025, pero, el tren sigue avanzando, y si se hace una recapitulación de los mexicanos más destacados en Europa, Córdova si es algo “maduro”. Estos son los más destacados:

Rafael Márquez

Rafa Márquez marcó un precedente para los mexicanos en Europa (Foto: Twitter@RafaMarquezMX)

Canterano de los rojinegros del Atlas, Rafael Márquez brilló a temprana edad con su club y selecciones. Esto le hicieron ganarse un boleto con ida a Europa en 1999, más específicamente a Mónaco con tan solo 20 años de edad. La liga francesa, una sin tantos reflectores fue el hogar de el kaiser durante cuatro años.

Después de dejar huella en el futbol francés, Márquez dio el paso a uno de los clubes más importantes de la historia, el Barcelona. En 2003 llegó como refuerzo e hizo historia, tras 7 temporadas con los azulgranas logró alzar 12 títulos.

Hugo Sánchez

El pentapichichi es indiscutiblemente uno de los mejores futbolistas de la historia mexicana (Foto: Instagram/hugosanchez)

El Macho es indiscutiblemente uno de los mejores arietes que México ha exportado a Europa y uno de los mejores delanteros que el Real Madrid ha tenido en sus históricas filas. Perteneciente a una de las canteras de más tradición nacional (Pumas), cautivó propios y extraños con su capacidad goleadora.

Hugo llegó a España en 1981 con 23 años, un caso más cercano a Sebastián Córdova. Si bien todos recuerdan su paso por el Real Madrid, fue en su primer club, el Atlético, en donde alzó la mano como uno de los delanteros más letales en Europa: en la 83-84 ganó su primer Pichichi.

Su historia lo acredita como uno de los mejores extranjeros que han pisado España, tanto que hasta hace apenas unos años era el máximo goleador no español en primera división (234 anotaciones): el encargado de quitarle el trono fue Lionel Messi en 2014.

Andrés Guardado

Andrés Guardado mantiene el récord como el mexicano con más tiempo en Europa (Foto: Marcelo del Pozo/Reuters)

Andrés Guardado, es uno de los referentes mexicanos a la constancia. Sus 15 temporadas ininterrumpidas en Europa lo respaldan. Hoy, con 34 años, es el capitán indiscutible de la selección nacional y un ejemplo para las nuevas promesas que están en busca de el sueño europeo.

El Deportivo la Coruña fue quien arropó en 2007 al principito cuando con 20 años emprendía su primer paso en el viejo continente. Con el club español se mantuvo en circunstancias complejas, como un descenso. Después, el mexicano pasó por el Valencia, el Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven y actualmente milita en el Betis, en donde mantiene la regularidad.

Javier Chicharito Hernández

Chicharito es uno de los casos más recientes de éxito en Europa (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)

El fichaje de Javier Hernández por el Manchester United en 2010 fue uno de los más mediáticos para un mexicano en su paso a Europa. 21 años era la edad del Chicharito cuando se convirtió en red devil.

Si bien la gente cuestionó este fichaje debido a que algunos consideraban las habilidades del delantero “insuficientes”. Sin embargo, a base de esfuerzo y brillantes actuaciones demostró lo contrario, con el club inglés ganó cinco títulos. Después su carrera comenzó un recorrido por el resto de Europa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y por ultimo el Sevilla, y aunque en las instancias finales de esta aventura europea, Javier ya no era el mismo, su huella difícilmente será borrada.

