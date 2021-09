El entrenador de Los Pumas habló del escándalo que involucró a 6 jugadores y 2 integrantes de su staff en Australia

Mario Ledesma apuntó contra sus dirigidos (Foto: AP/Rick Rycroft)

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, evitó profundizar sobre la situación de los seis jugadores aislados en Australia por incumplir el protocolo sanitario contra el COVID-19, al asegurar que “ya habrá tiempo de calificar” la conducta de los involucrados.

“Es consecuencia de haber cruzado la frontera. Ya habrá momento de calificar esto y de encontrar las razones. Creo que lo más importante para nosotros es pensar en el partido, enfocarnos en cómo lo vamos a preparar de la mejor manera”, se excusó el estratega en conferencia de prensa. “Estaríamos equivocados en si nos centramos ahora en por qué se hizo o qué pasó. La situación hoy es la que es”, asumió luego de dar a conocer la formación para enfrentar a Australia, el sábado desde las 4:05, en la sexta y última fecha del Rugby Championship.

En medio de la rueda de prensa internacional, Ledesma intentó evitar un análisis profundo sobre el polémico episodio que protagonizaron 6 jugadores y 2 miembros del staff, cuando rompieron la burbuja sanitaria para ir a disfrutar de una excursión por un día en el estado de Nueva Gales del Sur y al regresar a Queensland, sede del partido ante los Wallabies, fueron impedidos de ingresar por la normativa que rige en el país oceánico.

Los jugadores implicados en el conflicto con las autoridades australianas fueron Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino, al igual que el manager Lucas Chioccarelli y el analista de video Rodrigo Martínez.

Ninguno de ellos fue convocado por Ledesma para el partido del sábado en Gold Coast, donde Los Pumas buscarán sumar al menos un punto para no concretar la peor actuación histórica en el certamen, del que participan desde 2012.

Por su parte, la Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado en el que informó que los jugadores involucrados están “en perfecto estado de salud, alojados en un hotel de la zona, a la espera de que sea resuelta su condición”.

“Por el momento, su única limitación es la imposibilidad momentánea de traspasar la jurisdicción estatal para volver a reunirse con el resto de los integrantes que permanece en Queensland”, agregó el documento.

En tanto, la entidad organizadora del Rugby Championship denominada Sanzaar aclaró que los infractores permanecerán aislados en el estado de Nueva Gales del Sur y que se unirán al resto de la delegación recién el domingo para regresar a Argentina. “Sanzaar está muy decepcionada por esta transgresión dadas las reglas claras que están en vigencia para garantizar la salud y la seguridad de todos los jugadores y los staffs, y en conformidad con todas las normas sanitarias relativas. La entidad quiere agradecer al gobierno de Queensland por su continuo apoyo y su liderazgo para facilitar la celebración del Rugby Championship en el estado en las últimas cuatro semanas”, cuestionó la organización.

Este conflicto entre Los Pumas y la Sanzaar se produjo días después de la polémica por la ausencia de representación argentina en una foto promocional del torneo, de la que participaron los tres capitanes de los seleccionados restantes: Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El viernes pasado, un día antes de jugarse la quinta fecha en la ciudad australiana de Townsville, Michael Hooper, líder de los Wallabies; Ardie Savea, de los All Blacks y Siya Kolisi, de los Spingboks, posaron con el trofeo pero no el capitán albiceleste, Julián Montoya, dado que el conjunto criollo no habían llegado todavía a la ciudad.

Lo sucedido con el rompimiento de la burbuja sanitaria tensa la relación del rugby argentino con la entidad que agrupa a las potencias del hemisferio sur, que tiene firmada la participación de Los Pumas en el Championship hasta 2030. En el grupo de rugbiers indisciplinados se encuentran el excapitán Matera y Socino, dos de los jugadores involucrados en el escándalo por viejos tuits racistas y discriminatorios, que estalló en diciembre del año pasado después de la polémica por el frío homenaje a Diego Maradona.

