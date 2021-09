“Realmente no me importa mucho”: Checo Pérez sobre su contrato con Red Bull Racing

Foto: Twitter @SChecoPerez

El piloto de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez reconoció que la duración de su estancia en la escudería austriaca no es un tema prioritario para él, pues más allá de un contrato a largo plazo, la exigencia en el asiento es la máxima en cada fin de semana.

Previo al Gran Premio de Rusia, el mexicano concedió una entrevista para el portal Motorsport.com en la que tocó una gran variedad de temas, entre ellos, la situación contractual con el equipo, su adaptación al RB16B, la relación con su compañero Max Verstappen, las críticas que han llegado desde otros pilotos y su papel en la lucha por el campeonato de pilotos y de constructores, por mencionar algunos.

Pérez, de 31 años de edad, se encuentra ubicado en la posición cinco del mundial de pilotos de la Fórmula 1 con 118 puntos por detrás de Lando Norris, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Verstappen, y junto a su escudería está en el segundo puesto a 18 unidades de Mercedes. Su participación con los Toros Rojos ha sido criticada a lo largo de la temporada por sus irregulares actuaciones debido a los fines de semana en los que no ha podido mostrar una congruencia entre clasificación y carrera.

El tema de la renovación de “Checo” no ha estado exento de polémica, pues se dio a conocer en el peor momento del piloto en lo que va de la temporada, entre el GP de Hungría y el GP de Bélgica, en donde no consiguió puntuar en ninguno. No obstante, el mexicano le restó importancia a la extensión de contrato por un año que obtuvo.

“Realmente no me importa mucho. Incluso si tiene un contrato de varios años en tu bolsillo debes entregar todos los fines de semana y siempre estás bajo la presión de demostrarlo. Ni siquiera es algo en lo que pienso y no debería. Si das vueltas y comienzas a pensar en que tener un contrato de varios años y por eso podría estar más relajado, eso estaría mal. Con esa mentalidad probablemente no habría llegado aquí”, dijo Pérez.

Checo Pérez fue sancionado en el GP de Italia y perdió dos posiciones (3º a 5º) por lo que quedo fuera del podio en la última carrera disputada. (Foto: Captura Twitter)

Además, al ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a sacrificarse por el equipo, específicamente ayudando a Verstappen a conseguir el título mundial a costa de sus propios resultados, el piloto aseguró que todo el equipo debe aportar, pero que es cuestión de valorar las circunstancias para saber cómo actuar en el momento.

“Todo el equipo debe y lo ayudará. Al mismo tiempo, también estamos luchando por el campeonato de constructores y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la división de roles depende un poco de los escenarios que encontremos durante un fin de semana de carreras. En cualquier caso, el objetivo que tenemos en mente es claro: llevarnos el título de constructores y ayudar a Max a ganar el campeonato de pilotos”, declaró el originario de Jalisco.

Finalmente, “Checo” se mostró crítico con sí mismo al asegurar que aún le queda mucho por mejorar, principalmente en las presentaciones en clasificación en donde no ha podido destacar ni cumplir con la expectativa de largar en las primeras posiciones los domingos de carrera.

“Definitivamente tengo que dar otro paso adelante en las sesiones de clasificación. El ritmo de carrera es bueno, pero todavía tengo que encontrar algo en la clasificación. Soy muy honesto al respecto. Si quieres verlo de forma positiva, también puedes decir: el delta que hay el sábado suele desaparecer en la carrera y eso es bueno, pero quiero estar más cerca desde el principio y para eso tengo que mejorar el sábado”, concluyó el mexicano.

