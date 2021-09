El día que Pierre Gasly insinuó que Checo Pérez estaba en Red Bull por influencias

El día que Pierre Gasly acusó a Checo Pérez de estar en Red Bull por influencias (Foto: Instagram/redbullracing/Reuters)

La temporada 2021 de Sergio Pérez no ha sido la mejor en términos de resultados, pues aunque ya consiguió un dos podios con una victoria incluida, la segunda mitad del año no ha corrido con suerte dentro de la pista ni desde los comandos en la zona de pits, por lo que se ha hecho acreedor a distintos tipos de crítica.

Entre las más resonantes se encuentran las procedentes del garage de AlphaTauri, donde se encuentra el piloto galo, Pierre Gasly, quien en 2019 tuvo la oportunidad de conducir medio año con Red Bull Racing, pero que fue reemplazado a mitad de temporada por malos resultados.

Esta oportunidad desaprovechada le sigue causando estragos en pleno 2021, ya que a su consideración, la segunda oportunidad ya se le debería de haber presentado debido a su buen rendimiento en la escudería filial, donde incluso ya pudo ganar una carrera en el GP de Italia 2020.

Pierre Gasly cuando ganó el GP de Italia 2020 con AlphaTauri (Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Esta desesperación llegó al grado de disparar directamente contra Checo Pérez, quien es el actual compañero de Max Verstappen en Red Bull y que acaba de firmar una renovación para la temporada 2022, algo que evidentemente no cayó bien en la mente del francés.

Además de afirmar que “no está siendo recompensado su buen trabajo con un coche inferior”, Pierre Gasly se atrevió a insinuar que el lugar de Pérez dentro de Red Bull se puede deber a otros factores extradeportivos, mismos que le habrían asegurado su renovación para la temporada 2022.

“Lamentablemente fue su elección (de Red Bull). Creo que también se debe a otros aspectos internos de los que no soy plenamente consciente. No quiero entrar mucho en detalles, pero las cosas están muy claras”, afirmó para Canal+ Francia, en un contexto donde no entendía la razón por la que lo habían renovado tras algunos errores en carrera.

Sergio Pérez marcha en la quinta posición en el mundial de constructores a ocho carreras del final de temporada 2021 (Foto: Reuters)

“Es triste y un poco frustrante por un lado, pero por otro lado es así, son cosas que están fuera de mis manos. Desgraciadamente no depende de mí”, continuó hablando para el mismo medio, quienes lo recibieron con apoyo al tratarse de su compatriota.

Posteriormente, el piloto galo no quiso dejar un semblante negativo durante la entrevista, por lo que se mostró confiado de que, en caso de seguir con buenas actuaciones, las oportunidades se presentarán más adelante dentro de uno de los equipos líderes del campeonato, por lo que dejó la puerta abierta para otra escudería en el futuro.

“Es lo que hay, está fuera de mi control y sólo puedo concentrarme en lo que pasa, seguir dando lo mejor de mí para el equipo y para mí mismo. Estoy seguro de que dará sus frutos en el futuro con una oportunidad en un equipo puntero”, sentenció.

Sergio Pérez compartió podio con Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán 2021, cuando ganó su primera carrera como piloto de Red Bull (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Anteriormente Sergio Pérez también fue señalado por permanecer dentro de la parrilla de Fórmula 1 debido a la inyección financiera que aportaban sus patrocinadores en el equipo donde actuaba.

Incluso dentro de la primera temporada de F1, Drive To Survive, serie de Netflix que se inmiscuye en la intimidad de los equipos durante cada año, la imagen de Sergio Pérez quedó trastocada luego de que le quitara su lugar a Esteban Ocon en Racing Point.

A pesar de estas declaraciones, desde la cúpula de Red Bull han aplaudido su labor como compañero de equipo de Max Verstappen y en reiteradas ocasiones han reconocido su buen rendimiento en una temporada de adaptación dentro de los monoplazas de la escudería austriaca.

