Lanús intentará volver a la cima ante Newell’s y San Lorenzo visita a Rosario Central: la fecha 12 se cierra con 4 partidos

El Lobo y el Tatengue abren la jornada en La Plata

Gimnasia y Unión de Santa Fe jugarán en La Plata un partido con diferentes desafíos para sus entrenadores: Néstor Gorosito buscará su primera victoria al frente del “Lobo” y Juan Manuel Azconzábal, un triunfo que le permita mantenerse en el cargo luego de una semana de tensiones.

El encuentro en el estadio del Bosque platense, correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), será a partir de las 13:30 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports.

Los dos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones, entre los peores seis equipos del campeonato. Gimnasia arrastra siete fechas sin ganar y Unión llega de recibir dos cachetazos de Vélez y Estudiantes sin anotar goles y con un rendimiento muy bajo.

Gorosito asumió en el club platense hace dos partidos: sufrió una goleada de Godoy Cruz (0-4) en Mendoza y sumó un empate sin goles con Vélez en La Plata. El equipo no gana desde la quinta fecha (1-0 a Atlético Tucumán) y no marca desde la séptima (1-1 vs River). Para cambiar esa realidad, “Pipo” ensayó una variante no confirmada en el equipo titular: el ingreso de Manuel Insaurralde por Eric Ramírez en la mitad de la cancha.

El presente de Unión es más delicado y tiene al “Vasco” Azconzábal en un estado de inestabilidad que puede decantar en su salida en caso de una derrota en el Bosque. Después de perder con Estudiantes (0-2), el pasado miércoles en Santa Fe, el técnico fue abordado por un grupo de hinchas a la salida del estadio y recibió un pedido directo: “Hacenos la gauchada y andate, estás quemando a los pibes” fue el mensaje.

Al día siguiente, el plantel se entrenó con custodia y el “Vasco” se reunió con los tres miembros de la Secretaría Técnica, Roberto Battión, Alejandro Limia y Esteban Amut. Hoy será el partido número 40 del ciclo Azconzábal, que acumula 12 victorias, 13 empates y 14 derrotas (42 por ciento de efectividad).

El “Tatengue” lleva una ventaja de dos partidos en el historial por torneos de liga de AFA, ya que ganó 18 veces, empató 15 y perdió 16 en 49 encuentros registrados.

Probables formaciones

Gimansia (La Plata): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Manuel Insaurralde o Eric Ramírez, Harrinson Mancilla y Brahian Alemán; Luis Rodríguez, Nicolás Contín y Johan Carbonero. DT: Néstor Gorosito.

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Federico Vera, Juan Nardoni, Martín Cañete y Lucas Esquivel; Fernando Márquez, Nicolás Cordero y Kevin Zenón. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Gimnasia y Esgrima (La Plata).

Hora de inicio: 13:30.

TV: TNT Sports.

LANUS VS NEWELL’S

El Granate quiere volver a la punta ante La Lepra (@fotobairesarg)

Lanús recibirá a Newell’s con el objetivo de ganar para volver a la punta del torneo. El partido se disputará desde las 15.45 en el estadio La Fortaleza con arbitraje de Fernando Espinoza y será transmitido por Fox Sports Premium.

La victoria de Talleres sobre Racing le metió presión al “Granate”, que saldrá a jugar con la obligación de ganar para seguir en lo más alto del campeonato. El equipo dirigido por Luis Zubeldía viene de una gran victoria en Avellaneda ante Independiente (1-0) con un jugador menos por la expulsión de Tomás Belmonte sobre el final del primer tiempo y ahora intentará volver al triunfo en casa donde en su última presentación empató con Sarmiento (1-1).

Newell’s, por su lado, vive una situación diferente ya que lleva seis fechas sin ganar y el pasado miércoles fue goleado por River por 4-1, como local. El presente de la “Lepra” también está condicionado por la situación política del club que luego de cinco años hubo un recambio de autoridades.

El director técnico, Fernando Gamboa, sufrió una baja obligada ya que Pablo Pérez tiene una lesión muscular en el gemelo interno derecho y quedó descartado. En su lugar ingresaría Jerónimo Cacciabue pero no se descartan más variantes para intentar revertir la mala racha que tiene al “Rojinegro”.

El elenco de Rosario arrastra una serie de resultados favorables contra Lanús ya que de los últimos cinco enfrentamientos ganó cuatro y empató el restante. La última victoria del “Granate” fue el 25 de septiembre de 2017 por 1-0 en La Fortaleza, por la cuarta fecha de la Superliga.

Probables formaciones

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Burdisso, Diego Bragieri y Alexandro Bernabei; Ángel González, Jorge Morel, Ignacio Malcorra o Facundo Pérez o Matías Esquivel y Lautaro Acosta; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.

Newell’s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bittolo; Jerónimo Cacciabue y Julián Fernández; Maximiliano Comba, Nicolás Castro, Ramiro Sordo; e Ignacio Scocco. DT: Fernando Gamboa.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Lanús.

Hora: 15.45.

TV: Fox Sports Premium.

ROSARIO CENTRAL VS SAN LORENZO

El Canalla recibirá al Ciclón en Rosario. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

San Lorenzo, alejado de los primeros puestos y con apenas una victoria en los últimos siete partidos, visitará mañana al recuperado Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El encuentro será a las 18 con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de la señal TNT Sports.

El director técnico del “Ciclón”, Paolo Montero, hará un solo cambio en la formación titular: el regreso del delantero Nicolás “Uvita” Fernández, quien purgó una suspensión, en reemplazo del zurdo Alexis Sabella, autor del gol en el empate contra Racing (1-1) el lunes pasado.

Central, que viene de vencer a Banfield 2-1 como visitante con doblete de Marco Ruben, no contará con el capitán Emiliano Vecchio, quien fue expulsado, y en su lugar jugaría el volante venezolano Michael Covea.

El director técnico “canalla” Cristian “Kily” González aguarda la recuperación del delantero Lucas Gamba, que ayer no practicó por una contractura, y fue reemplazado por Alan Marinelli.

Central y San Lorenzo tienen 13 puntos y jugaron tres veces en los últimos cuatro meses: el Ciclón ganó 2-0 en la Copa de la Liga Profesional, de local, y la Academia venció 2-0 de local y 2-1 de visitante en los dos encuentros por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Michael Covea y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba o Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Marcelo Herrera, Siro Rosané, Néstor Ortigoza y Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT: Paolo Montero.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Hora de inicio: 18.

TV: TNT Sports.

DEFENSA Y JUSTICIA VS BANFIELD

El Halcón y el Taladro cerrarán la fecha 12 en Florencio Varela. FOTO NA

Defensa y Justicia y Banfield cerrarán en Florencio Varela la 12ma fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional en un partido en el que los dos equipos necesitan volver al triunfo.

El encuentro comenzará a las 20.15 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, con arbitraje de Nicolás Lamolina y será televisado por la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece suma tres empates en fila y también fue eliminado de los octavos de final de la Copa Argentina tras caer ante Tigre por penales. El defensor Nicolás Tripicchio recibió la quinta tarjeta amarilla y será baja en el “Halcón”, que en casa suma tres triunfos y un empate.

Banfield llegó a los ocho partidos sin ganar con la misma cantidad de empates y derrotas. El entrenador del “Taladro”, Javier Sanguinetti, quien no podrá contar con el expulsado Giuliano Galoppo, fue respaldado por la dirigencia. El Taladro también intentará cortar la racha negativa contra Defensa y Justicia ya que nunca le pudo ganar en Primera División.

Defensa ganó cinco de los seis enfrentamientos en la máxima categoría e incluso superó a Banfield en el cruce que tuvieron en 2018 en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Gabriel Hachen, Kevin Gutiérrez y Rodolfo Rotondi; Francisco Pizzini, Rodrigo Contreras y Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Lautaro Ríos y Nicolás Domingo; Agustín Urzi, Jesús Dátolo, Juan Álvarez; y Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Defensa y Justicia.

Hora: 20.15.

TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

