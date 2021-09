A la espera de Racing y Banfield, Talleres buscará la cima del torneo ante Patronato: hora, TV y fomraciones

Talleres buscará una victoria para quedar como único líder del torneo (FotoBaires)

Talleres de Córdoba, con una racha de cinco victorias consecutivas que lo mantienen en los primeros planos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), visitará al irregular Patronato en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la décima fecha.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 13.30 en el estadio Presbítero Grella, en Paraná, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal Fox Sports.

El equipo del uruguayo Alexander “Cacique” Medina atraviesa un gran momento con cinco éxitos en fila, el último ante Estudiantes de La Plata (2-0) y con 19 puntos se perfila para pelear por el título hasta el final. Su rival, Patronato, con 9 unidades, viene de ser goleado por San Lorenzo (3-0) y en los últimos tres partidos que jugó apenas rescató un punto.

El historial entre cordobeses y entrerrianos en la máxima categoría es de apenas cuatro partidos y está igualado con dos triunfos para cada uno.

- Probables Formaciones -

Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Sergio Ojeda, Oliver Benítez y Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Brian Nievas y Nicolás Delgadillo; Héctor Canteros o Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz o Angelo Martino; Juan Ignacio Méndez y Rodrigo Villagra; Héctor Fértoli, Carlos Auzqui y Diego Valoyes o Angelo Martino; Mateo Retegui. DT: Alexander “Cacique” Medina.

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Presbítero Grella, de Patranato.

Hora de inicio: 13.30.

TV: Fox Sports.

El Lobo y el Tomba se verán las caras en Mendoza. (Fotobaires)

Gimnasia y Esgrima La Plata, con el debut de Néstor Gorosito como entrenador, visitará a Godoy Cruz de Mendoza, en donde dirigirá su primer encuentro Diego Flores, en un cotejo protagonizado por equipos que están desarrollando campañas flojas. El encuentro se jugaráen el estadio Feliciano Gambarte a partir de las 13.30, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.

Gorosito es el nuevo técnico de Gimnasia en reemplazo de la dupla integrada por Mariano Messera-Leandro Martini, mientras que Flores ex colaborador de Marcelo Bielsa en Olympique de Marsella, Lille y Leeds United sustituye a Sebastián Méndez en el club cuyano.

El Lobo, que cuenta con una de las figuras del primer semestre del año, el tucumano Luis Miguel Rodríguez, ex Colón, apuntaba a estar mucho mejor ubicado pero está con 10 puntos y con un lastre de 11 fechas sin vencer fuera de La Plata, con cinco empates y seis derrotas. El equipo platense esta 20mo. en la tabla de promedios y no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos.

El Tomba también suma 10 unidades, con cuatro jornadas sin triunfos y está último en la tabla de promedios un dato muy preocupante tomando en cuenta que a partir de la próxima temporada volverán los promedios por lo tanto la prioridad de Flores es que el equipo comience a ganar para elevar su famélico promedio. No obstante, el equipo mendocino también tiene en mente la Copa Argentina certamen en el cual jugará próximamente ante Racing por los los octavos de final.

En el historial en primera jugaron 17 veces con ventaja para el equipo platense por ocho triunfos contra cinco y cuatro igualdades.

- Probables formaciones -

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch y Damián Pérez; Nelson Acevedo; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Ezequiel Bullaude y Sebastián Lomónaco; Alan Cantero. DT: Diego Flores.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Guillermo Fratta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Brahian Alemán, Harrisnon Mancilla y Matías Miranda; Luis Miguel Rodríguez y Nicolás Contín. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Godoy Cruz.

Hora de inicio: 13.30

TV: Fox Sports.

La Academia recibe al Taladro en el Cilindro. Foto: Télam

Racing, que tras dos empates empates seguidos se alejó un poco de la punta, será local ante un Banfield que acumuló seis presentaciones sin ganar, en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido comenzará a las 19, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.

La Academia necesita ganar: las cosas no cambiaron tanto dese el despido del entrenador Juan Antonio Pizzi y la llegada de Claudio Úbeda como interino, es más, la manera en que el equipo se aferró al empate en La Bombonera ante Boca la fecha pasada no distó mucho de los que hacía el equipo cuando era dirigido por el DT anterior.

El conjunto albiceleste esta próximo a la punta, tiene buenas posibilidades de ingresar a la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2022 en la tabla general, pero el equipo sigue manteniendo con el Sifón las mismas virtudes, una sólida defensa con apenas un gol en contra en nueve cotejos, y defectos, la carencia de juego.

Ante Banfield, Racing no contará con dos piezas muy importantes ambas con el seleccionado chileno en la eliminatoria, el arquero Gabriel Arias y Eugenio Mena, quien cumple con su finalidad que es defender y es una pieza ofensiva del equipo con sus incursiones al área rival.

La Academia no tiene juego, no crea, no genera, juega con extremos en la zona media (Maximiliano Lovera y Tomás Chancalay) pero carece de asociaciones para avanzar en el terreno y abastecer al delantero de punta, ya sea Javier Correa ahora y antes Enzo Copetti.

Ante Banfield será titular Ignacio Piatti e ingresaría por Darío Cvitanich con la finalidad de ser el nexo con el ataque, el hombre pensante que le falta al equipo, mientras que Juan Cáceres irá por Fabricio Domínguez, Julián López por Leonel Miranda, Gastón Gómez por Arias y Fernando Prado por Mena.

El Taladro suma seis fecha sin ganar (tres empates y tres derrotas) y es solo una sombra del equipo que jugó la final de la Copa Diego Maradona ante Boca, a causa de los jugadores que emigraron y la baja de nivel de muchos de los que se quedaron.

Javier Sanguinetti mira de soslayo a la dirigencia, por ahora está firme en el cargo, pero si los malos resultados siguen siendo los protagonistas de la campaña su posición estará en duda.

En el profesionalismo jugaron en 92 ocasiones con ventaja racinguista de 38 triunfos contra 26 y 28 empates.

- Probables formaciones -

Racing Club: Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Fernando Prado; Aníbal Moreno y Julián López; Tomás Chancalay Ignacio Piatti y Maximiliano Lovera; Javier Correa. DT: Claudio Ubeda.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Nicolás Domingo, Jesús Dátolo, Giuliano Galoppo o Lautaro Ríos y Juan Pablo Alvarez; Agustín Urzi y Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 19.

TV: Fox Sports

