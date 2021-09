Boca Juniors visitará a Rosario Central con el objetivo de sumar para no alejarse de la cima del torneo: hora, TV y formaciones

Rosario Central recibirá a Boca en el Gigante de Arroyito

Desde las 20.15, Rosario Central recibirá a Boca Juniors en la continuidad de la fecha 10 del torneo de la Liga Profesional. El encuentro, que tendrá el arbitraje de Fernando Espinoza, se podrá seguir por TNT Sports.

Será una nueva prueba la que tendrá el equipo de Sebastián Battaglia este sábado por la noche en el Gigante de Arroyito. Después de la llegada del nuevo entrenador que ingresó en lugar de Miguel Ángel Russo, el Xeneize mostró algunos cambios positivos en la forma de juego: sumó a una referencia en el ataque, los laterales mostraron mayor salida para el ataque y se sumaron nuevas caras juveniles entre los titulares que completaron un buen rendimiento.

Más allá de los triunfos ante Patronato (1-0) y Platense (3-1), Boca no supo cómo superar la barrera defensiva que le propuso Racing el último domingo en la Bombonera y no pasó del empate ante la Academia. Ahora visitará al conjunto de Kily González con la necesidad de sacar un buen resultado para no alejarse de los primeros puntos del torneo y para no perder de vista la tabla de clasificación a la próxima Copa Libertadores a la espera de lo que será la definición de la Copa Argentina.

De cara al duelo de hoy, Battaglia apostaría por varias modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles contra Racing. En la defensa, Marcelo Weigandt ingresará por Luis Advíncula, que viajó para sumarse a la selección de Perú para disputar la ventaja de las Eliminatorias Sudamericanas. En el mediocampo es donde el DT xeneize realizará más cambios: Jorman Campuzano será el volante central y estará acompañado por Cristian Medina, Agustín Almendra y Juan Ramínez. En el ataque, Norberto Briasco volverá a ser el acompañante de Luis Vázquez.

Más allá del presente futbolístico, en las últimas horas el mundo Boca volvió a tener declaraciones de Juan Román Riquelme sobre varios temas, entre ellos la ausencia de Sebastián Villa. Asimismo, el punta colombiano publicó un extenso descargo en sus redes sociales tras los comentarios del ídolo xeneize y apuntó contra el Consejo de Fútbol por supuestamente, haber desestimado varias ofertas para irse al fútbol de Europa.

En el Canalla, que suma 10 unidades producto de tres victorias, un empate y cinco derrotas, el DT podrá contar con el regreso de una de sus grandes figuras, Emiliano Vecchio, quien sufrió una lesión muscular en el clásico con Newell’s (1-1) y eso le impidió jugar en las dos últimas goleadas del equipo frente a Arsenal (4-0) y Central Córdoba (4-2). Se espera que el volante tome el lugar del venezolano Michael Covea y se sume al ataque que estará compuesto por Lucas Gamba y Marco Ruben.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian “Kily” González.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 20:15

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

Posiciones: