Alerta River Plate: quiénes son los tres jugadores por los que podrían llegar ofertas

Luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en River Plate empezaron a prepararse para la única competición en lo que queda del año, que es la Liga Profesional. Su objetivo es terminar lo más arriba posible para poder conseguir uno de los boletos para el principal certamen continental en 2022. Aunque en ese horizonte está poder mantener a todos los jugadores hasta fin de año, o en principio, hasta fin de mes.

Es que el mercado de pases en Europa termina el 31 de agosto y podrían llegar ofertas por tres jugadores, Fabrizio Angileri, Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez. Ellos son quienes más posibilidades tienen de poder emigrar a corto plazo, aunque el entrenador Marcelo Gallardo y los hinchas millonarios -en principio- no deberían preocuparse.

Es que en Núñez no tendrían puro en vender ante la reciente salida de Gonzalo Montiel al Sevilla, que le aseguró un monto estimado de 8 millones de dólares limpios para el club millonario. Claro que más allá del dinero, Napoleón perdió una pieza sensible en su armado como lo era Cachete, consolidado como lateral derecho.

En River Plate la posición es que si llega una oferta por algunos de sus jugadores sólo se analizará en caso de que sea por una cifra muy importante, de lo contrario, no venderán a nadie. Cabe recordar que el Millonario no es dueño del total del pase de Angileri (tiene el 80 por ciento ) ni de De La Cruz (solo el 30 por ciento), por lo que el capital que pueda llegar a ofrecerse por ellos no será por completo para las cuentas del club.

Una buena propuesta de Europa sería muy tentadora para cualquier de los futbolistas ante las diferencias económicas cada vez más grandes entre la Argentina y el Viejo Mundo. Además, en River Plate saben que necesitan mantener a su actual plantel al menos hasta diciembre y pretenden conseguir uno de los lugares para la Copa Libertadores 2022.

Por el lateral, según trascendió, Olympique de Marsella, Lazio y Celta exhibieron interés en contar con sus servicios.

Julián Álvarez es uno de los jugadores que suena para emigrar a corto plazo de River Plate (REUTERS/Yuri Edmundo)

Para esto deberá ser campeón de la Liga Profesional o terminar entre los tres que más puntos sumen en la tabla anual. Más allá de conseguir la meta que es regresar al principal certamen sudamericano, también significaría para Gallardo poder conseguir lo que le falta a nivel nacional con River Plate que es ganar una liga.

En cualquiera de los casos, el conjunto a cargo del Muñeco se convirtió en un fuerte candidato ya que solo tendrá esta competencia donde hoy es séptimo con 10 puntos, a 4 del único líder, Independiente, a quien enfrentará en la décima fecha en el Estadio Monumental. El juego está abierto y el elenco de Núñez está en carrera.

Con el foco puesto en el certamen local, tras el golpe en la Libertadores hay dos que no estarían en condiciones para el encuentro de la séptima fecha frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Bosque, el próximo lunes (20.15). Se trata de Fabrizio Angileri y Jonatan Maidana.

El lateral sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo sobre el final del primer tiempo ante el Atlético Mineiro y tuvo que salir reemplazado por Alex Vigo. Le van a hacer estudios y, sabiendo que ya había estado entre algodones después del partido con Vélez, es un hecho que no va a estar citado para el fin de semana.

En tanto que Jony, que también dejó la cancha en el primer tiempo ante Mineiro, también estuvo sentido en lo físico y por eso se sentó en el banco de suplentes con una molestia muscular en el recto izquierdo.

River Plate retomará sus entrenamientos este viernes en el River Camp en Ezeiza, donde empezará a preparar el próximo encuentro frente al Tripero. Será la primera de las 19 finales que le quedan en la Liga Profesional.

