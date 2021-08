El motivador mensaje de Juan Martín del Potro, que sigue luchando por volver a jugar al tenis

Juan Martín del Potro no claudica en su sueño por volver a jugar de forma profesional

Lejos de rendirse Juan Martín del Potro sigue dando batalla para volver a jugar al tenis de forma profesional. Su fuerza de voluntad lo llevan a continuar con su preparación de cara al anhelado retorno que él busca más que nadie. Para conseguir ese objetivo, el tandilense se entrena en Miami y en las últimas horas subió algunas fotos a su cuenta de Instagram donde compartió un motivador posteo que recibió el apoyo de miles de sus seguidores.

En una semana en la que se cumplen cinco años de su magnífica participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde consiguió la medalla de plata, Delpo hizo una nueva aparición en redes sociales mostrando sus progresos de cara a la vuelta oficial a las canchas. Cabe recordar que en Londres 2012 obtuvo la presea de bronce.

Fueron solo dos palabras las que escribió, pero suficientes para resumir el esfuerzo que viene realizando para regresar. “Seguimos intentando”, puso la Torre de Tandil y su posteo recibió 121 mil “me gusta” y casi 2.700 comentarios donde el público no hizo más que brindarle buena energía para que su ídolo continúe adelante.

El posteo de la Torre de Tandil

En las imágenes tomadas en el Crandon Park Tennis Center de Miami, donde antes se disputaba el Masters 1000 de esa ciudad, se puede ver a Juan Martín empuñando su drive derecho y golpeando la pelota.

A los 32 años, está todavía rankeado en la ATP como 746° del mundo a pesar de que su última presentación se produjo el 19 de junio del 2019 cuando venció al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, un torneo sobre césped que sirve como preparación para Wimbledon. Si bien Delpo superó a su rival por 7-5 y 6-4, a poco de terminar el partido se resbaló y se lesionó nuevamente su rodilla. En esa misma zona había sufrido una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai. En ese entonces, también resbaló y golpeó la rodilla derecha.

Si bien intentó evitar el quirófano en un comienzo, tras resentirse de la lesión ante Shapovalov, Del Potro inició un extenso periplo de operaciones y tratamientos alternativos. En total, pasó por cuatro intervenciones: Barcelona en 2019, Miami en enero del 2020, en Suiza durante agosto del 2020 y en Chicago en marzo del 2021.

El drive derecho de del Potro

Luego de la última intervención, se terminó el sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que no pudo asistir debido a que no se encontraba plenamente recuperado para competir. La baja lo afectó, no solo por no estar en la máxima cita del deporte, sino también porque era un fecha que se había propuesto para un eventual retorno.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio”, informó su equipo de prensa.

Además, en enero de este año sufrió un durísimo golpe personal: la muerte de su padre, por quien se había esperanzado y por quien lo seguía intentando, según había contado en una entrevista íntima, por lo que declaró que “sería un premio” para él y su familia poder volver a las canchas.

El ex número tres del mundo seguirá trabajando en la ciudad balnearia norteamericana con la intención de continuar la rehabilitación. Por ahora no hay una fecha estimada para su retorno al circuito profesional y todo dependerá de cómo siga esta etapa. Su ánimo y la fe están intactos.

