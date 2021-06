Oficial: Juan Martín del Potro no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio

Juan Martín del Potro había tenido una épica participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (Foto: Reuters)

Punto final para uno de los grandes sueños que tenía el deporte argentino: Juan Martín del Potro no estará presente en los Juegos Olímpicos que se celebrarán dentro de un mes en Tokio.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, informó el equipo de prensa del tandilense.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) comunicó, por su lado, que la bandera albiceleste en la cita olímpica de Japón podría estar representada por Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo. El organismo envió la lista de los candidatos, pero no todos tienen su lugar asegurado. Bagnis, Coria y Cerúndolo, por ejemplo, “deberán aguardar el corte de ranking que informe la organización”, explicaron.

El tenis olímpico en la capital de Japón comenzará el sábado 24 de julio a las 11 de la mañana (hora local). En lo que será el primer día oficial de competencia de los Juegos Olímpicos se pondrán en marcha las fases preliminares tanto del single masculinas como femeninas, y lo mismo ocurrirá con las pruebas de dobles.

Es importante recordar que hace algunas semanas, del Potro reapareció en un video que publicó en sus redes sociales en el que se lo pudo ver de regreso en una cancha de tenis. El tandilense retornó a Argentina tras una nueva operación en su rodilla derecha y se mostró con una rodillera ortopédica para cuidar la zona intervenida: “Pisar las mismas canchas siendo distinto”, escribió en el posteo que subió luego de la intervención que definió como “la definitiva”.

Las primeras imágenes de Del Potro en una cancha tras la operación en su rodilla que se realizó el 23 de marzo en Estados Unidos

Sin jugar hace dos años, luego de la lesión que sufrió a mediados de 2019 durante el ATP de Queen’s, el tandilense no podrá defender su podio olímpico obtenido en Río 2016. En la pasada edición de los Juegos Olímpicos que se llevó a cabo por primera vez en una ciudad de Sudamérica, el campeón del US Open 2009 sorprendió al mundo del tenis cuando dejó en el camino a Novak Djokovic en la primera ronda del torneo individual de tenis. Luego de seguir su camino en el cuadro principal, Delpo venció en las semifinales a Rafael Nadal y accedió al partido por la medalla de oro ante el británico Andy Murray, pero este se quedó con el duelo y la raqueta argentina tuvo que conformarse con la plata.

Cuatro años antes, en Londres 2012, Del Potro también superó a Djokovic en el encuentro por la medalla de bronce. Tras caer ante Roger Federer en las semifinales, la Torre de Tandil se convirtió en el primer argentino que logra una medalla individual en el tenis masculino y le dio a la Argentina la primera medalla de esos Juegos Olímpicos.

Del Potro jugó en gran nivel en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016 (Télam)

Entre las intervenciones en sus muñecas y las operaciones en la rodilla, Juan Martín acumula ocho pasos por el quirófano en su carrera profesional. Después de la última, que se realizó el pasado 23 de marzo, añoraba con volver a las canchas en el máximo evento multidisciplinario en el mundo del deporte, pero finalmente deberá esperar para regresar a una cancha y defender la camiseta argentina.

