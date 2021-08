El cambio que hizo Marcelo Gallardo en la lista de buena fe antes de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo realizó un cambio para la Copa Libertadores. Foto: REUTERS/Demian Alday Estevez

Marcelo Gallardo tiene en la cabeza el cruce de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Luego de la derrota ante Godoy Cruz, en la que el Muñeco decidió preservar a varias de sus figuras, el estratega de River decidió realizar un cambio en la lista de buena fe de la competición más codiciada del continente.

Con el número 18, Tomas Galván reemplazará a Lucas Beltrán para la fase decisiva que definirá a uno de los semifinalistas del torneo internacional. La variante se da en un contexto en el que Matías Suárez aún no recibió aún el alta médica y el entrenador esperará hasta último momento para saber si lo suma a la nómina de concentrados de cara al duelo contra el elenco brasileño, programado para el próximo miércoles.

El ex Belgrano trabajó durante la última práctica a la par de sus compañeros pero en una rutina en el gimnasio y no hizo trabajos de campo con pelota, por lo que no está confirmado su regreso al equipo luego de la distensión en el aductor derecho.

El cordobés se lesionó en el arranque del segundo tiempo en la victoria ante Lanús por la Liga Profesional y desde entonces el equipo no pudo sumar triunfos tras empatar con Huracán, perder por penales con Boca y caer con Godoy Cruz.

El experimentado delantero, desde aquel tanto contra Argentinos en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, participó con goles y asistencias en los compromisos que fue titular ante Unión, la revancha con el Bicho y el Granate. En cuanto al posible equipo para jugar ante el Atlético Mineiro, de confirmarse su presencia, sería con Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz; Julián Alvarez, Braian Romero y Suárez.

En caso de que no llegase el cordobés, las chances serán para alguno de los volantes, José Paradela o Jorge Carrascal con un cambio en el sistema táctico que se definirá mañana en los trabajos en el Monumental.

La lista de River para los cuartos de final de la Copa Libertadores





Por su parte, Gonzalo Montiel, quien ante Boca sufrió una distensión grado 1 en el isquiotibial derecho, sigue trabajando diferenciado con vistas a la revancha de la próxima semana en Belo Horizonte. El lateral derecho estuvo en el gimnasio con una rutina aeróbica liviana y en la sala de kinesiología y recién podría sumarse al grupo antes del viaje a Brasil.

Asimismo, Javier Pinola, que sufrió una microfractura en el cúbito derecho sin desplazamiento óseo, tiene la zona inmovilizada y se calcula desde el cuerpo médico que en 45 días podría volver a jugar. El zaguero estuvo presente en el predio de Ezeiza con los médicos y kinesiólogos del plantel ordenando el trabajo de recuperación y las posibilidades de tareas aeróbicas para esta primera etapa.

En la última práctica de hoy recibieron el alta médica el paraguayo Robert Rojas, que tuvo una pubialgia, y Agustín Fontana (desgarro), por lo que ambos podrán ser tenidos en cuenta para el partido del sábado frente a Vélez por el torneo doméstico.

El plantel quedará concentrado en el hotel Faena de Puerto Madero luego del entrenamiento de la tarde con los habituales trabajos de pelota parada en el estadio. En otro orden, el capitán Leonardo Ponzio se realizará nuevos chequeos médicos para recibir el alta definitiva que le permita volver a sumar minutos en el campo de juego.

El volante se contagió de COVID-19 a mediados de mayo y tras el aislamiento le detectaron una miocarditis que lo dejó fuera de la pretemporada y sin posibilidades de entrenarse a la par de sus compañeros. A mediados de julio se sumó a los entrenamientos con un alta médica parcial para trabajos aeróbicos y si los nuevos estudios cardiológicos dan buenos resultados, desde el miércoles ya empezará a trabajar con intensidad.

Por su parte, el Atlético Mineiro recuperó al mediocampista argentino Matías Zaracho para el choque en el Monumental. El ex Racing se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular pero ya está a disposición del entrenador Cuca y formará parte del plantel que viajará a Buenos Aires el martes por la tarde.

Además, el plantel del Galo contará con los regresos del lateral izquierdo Guilherme Arana, flamante campeón olímpico en Tokio, y del delantero chileno Eduardo Vargas, quien no estuvo el domingo en la última victoria sobre Juventude por el Brasileirao por suspensión.

La delegación del Albinegro trabajará en el centro de entrenamiento de Internacional de Porto Alegre y quedará concentrado para iniciar su incursión hacia la Argentina. El vuelo chárter fue programado para la tarde del martes y al llegar a Buenos Aires el grupo quedará concentrado en un hotel del centro porteño. Cabe señalar que gracias a una gran actuación de Ignacio “Nacho” Fernández (suma siete goles y seis asistencias), Atlético Mineiro se convirtió en el nuevo líder del Brasileirao, tras derrotar a Juventude por 2-1 como visitante.

